İYİ Parti’de İstanbul ve Ankara adayları en son açıklanacak
İYİ Parti'de Ankara ve İstanbul adaylarının belirlenmesinin sona saklandığı ve buraların adaylarını belirlemede kararın parti lideri Meral Akşener’de olduğu ifade ediliyor.
İYİ Parti’de, 2024 yerel seçimlerine “ittifaksız” girme ve 81 ilde aday çıkarma kararının ardından aday çalışmaları da hız kazandı.
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Eskişehir’den yedek genel idare kurulu (GİK) üyesi Melih Aydın’ın adaylığını açıklamaya hazırlanıyor. Ancak Aydın’ın adaylığının resmi olarak kesinleşmesi beklenen Eskişehir programı, Akşener’in enfeksiyon geçirmesi nedeniyle ertelendi.
Belediye başkan adaylığına çok fazla talep olduğu belirtilirken, Ankara ve İstanbul adaylarının belirlenmesinin sona saklandığı ve buraların adaylarını belirlemede kararın Akşener’de olduğu ifade ediliyor. Bazı parti kurmayları ise İstanbul için İYİ Parti adayının Memleket Partisi lideri Muharrem İnce olacağına ilişkin söylentilerin gerçeği yansıtmadığını belirtiyor. Ayrıca, Ankara’da adaylık için Koray Aydın’ın isminin ağır bastığı ifade ediliyor. Partinin Beşiktaş adaylığı için Mustafa Sandal’a resmi olarak teklif götürme hazırlığında olduğu da kulislerda konuşulanlar arasında.
En Çok Okunan Haberler
-
- 'Gıda Dedektifi' ile ilgili yeni gelişme
- İzmir Adliyesi'nde silahlı çatışma!
- İYİ Parti'nin İstanbul adayı mı olacak?
- Emeklilere ne kadar zam yapılacak?
- 'CIA ajanı' bilmecesi
- 'Dilan-Engin Polat' iddiasına Selin Ciğerci dahil oldu
- Ünlü isimden yardım çağrısı: 'Ölüm tehdidi alıyorum!'
- Seksten sıkılan adam penisini keseceğini açıkladı
- Bahçeli, 'Soylu'nun arkasındayız' dedi
- Merdan Yanardağ’dan Fatih Altaylı’ya yanıt