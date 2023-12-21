İYİ Parti'de istifa dalgası bitmiyor

Yayınlanma: 21.12.2023 - 02:00

Güncelleme: 21.12.2023 - 02:00

İlkadım ilçe yönetiminin ardından Ankara’dan dikkat çeken bir istifa geldi. Partinin Etimesgut Belediyesi Başkan adaylığı konuşulan eski Ankara il başkanı Mesut Özarslan, istifasını duyurdu. Özarslan’ın, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ve CHP Genel Başkanı Özgür Özel ile görüşerek Etimesgut Belediyesi’ni MHP’den almak için destek istediği iddia edilmişti.

Cumhuriyet’in ulaştığı bazı İYİ Partili yöneticiler; Yavaş’ın, Özarslan’ın CHP’den Etimesgut Belediyesi başkan adayı olarak gösterilmesini istediğini belirtti.

CHP ile ittifak yapacağı iddialarına, Polatlı’dan aday gösterilmesi beklenen eski il başkanı Yetkin Öztürk ve Gölbaşı’ndan aday gösterileceği konuşulan Yakup Odabaşı’nın ismi de karıştı.

Öztürk’ün de bu iddialara adının karışması nedeniyle istifa edeceği iddia edilirken önceki dönem MHP’den Gölbaşı Belediye Başkanlığı yapan Odabaşı’nın adaylığının açıklanmasının da askıya alındığı belirtiliyor. Öte yandan Ankara’daki İYİ Parti ilçe örgütlerinden büyük bir istifa dalgası geleceği de iddia ediliyor. İYİ Parti Ankara Milletvekili Yüksel Arslan’ın da istifasını açıklayacağı öne sürülüyor.

Öte yandan İYİ Parti’nin eğitim politikaları alanında çalışan Prof. Dr. Esergül Balcı da istifa etti.