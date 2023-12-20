İYİ Parti'de sular durulmuyor: Bir istifa daha geldi

Yayınlanma: 20.12.2023 - 13:43

Güncelleme: 20.12.2023 - 14:35

İYİ Parti'de önümüzdeki yerel seçimlerde 'hür ve müstakil' katılım sağlayacağının açıklamasının ardından istifaların ardı arkası kesilmiyor.

Son olarak Prof. Dr. Esergül Balcı, İYİ Parti'den istifa ettiğini açıkladı. Balcı üniversitede görev yaptığı dönemde 'tarikatlar raporunu' hazırlamıştı.

"Partide kuruluş amacı dışında politikalar oluşturularak, kararlar alınıyor ve uygulanıyor" diyen Prof. Dr. Balcı, İYİ Parti’den istifasıyla ilgili açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"Bugün geldiğimiz aşamada; partide kuruluş amacı dışında politikalar oluşturulmakta, kararlar alınmakta ve uygulanmaktadır. Türkiye, artık aydınlıkla karanlık arasındaki uçurumun kenarındadır. Bu nedenle ülkemizin ne çelişkili politikalara ne de 'kaybet- kaybettir' tarzındaki yaklaşımlara tahammülü yoktur. Ömrünü Cumhuriyet ve Devrimlerine adamış bir ‘Cumhuriyet Kadını’ olarak, aynı ilkelere bağlı şekilde siyasi-sosyal vb. çalışmalarımı sürdürme kararlılığındayım. Bu ilkelerin gerçekleşmesine engel olduğu izlenimi veren, bir siyasi yapı ve anlayışın içinde yer almam mümkün değildir. Bu bağlamda, ayrıca partiye katkı yapabilme amacımın gerçekleşmeyeceğini ve buna olanak verilmeyeceğini de fark etmiş bulunmaktayım. Söz konusu gerekçelerle, İYİ Parti’den istifa ettiğimi kamuoyu ile paylaşmak isterim."