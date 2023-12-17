İYİ Partili İbrahim Özkan: Ekrem İmamoğlu ile görüştüm
İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) İYİ Parti Grup Başkanvekili İbrahim Özkan, kesin ihraç talebiyle disipline sevk edilmesiyle ilgili dün İBB’nin Saraçhane Binası’nda basın açıklaması yaptı.
Özkan, tabanda dip dalga olduğunu ve seçmenin mutsuzluğunu dile getirdi.
İYİ Parti’nin yerel seçimlerde her yerden aday çıkarmasının AKP’ye yarayacağını belirten Özkan, işbirliği yapılması için İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ile arka kapı diplomasisi yaptığını söyledi.
Özkan, “Sayın Ekrem İmamoğlu’na giderek bu konuda bir şeyler yapılması gerektiğini söyledim. Arka kapı diplomasisi yaparak sayın İmamoğlu ile üç kez görüştüm. Süreç tıkandı. Her gün birileri istifa ediyor. İstanbul’da, İBB Meclis üyelerimizin haricinde yüzde 80’i istifa aşamasında. Soruyorum bu süreç kimin işine yarayacak” dedi.
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