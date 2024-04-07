İYİ Parti'de kriz sürüyor: 'Ana sorumlu istifa etmedi'

31 Mart yerel seçimlerinde ittifak yapmayarak seçimlere 'Hür ve müstakil' giren İYİ Parti, seçim sonuçlarının ardından sancılı günler yaşıyor. Eski İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Bilge Yılmaz yeni bir paylaşım yaptı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 07.04.2024 - 21:13
İYİ Parti'de kriz sürüyor: 'Ana sorumlu istifa etmedi'
Abone Ol google-news

31 Mart yerel seçimlerinde yurt genelinde oyların yüzde 3.77'sini alan ve beklediğini bulamayan İYİ Parti yalnızca 1 ilde birinci parti oldu.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, seçimlerden sonra kurultay kararı aldığını duyurdu. Partide 27 Nisan'da Olağanüstü Seçimli Kurultay yapılacak. Akşener’in ise yeniden aday olup olmayacağı henüz bilinmiyor.

İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Bilge Yılmaz da seçim gecesi partisinden istifa ettiğini duyurarak, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’i istifaya çağırmıştı.

"ANA SORUMLU İSTİFA ETMEDİ"

Genel seçimlerin ardından Akşener’in akrabası olarak bilinen Ümit Dikbayır’ın şaibeli para iddialarıyla ilgili sürecin iyi yönetilemediğini vurgulayan Yılmaz sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

"Partideki kötü gidişin ana sorumlusu istifa edip partiye nefes aldırmadığı için İYİ Parti zayıflamaya devam ediyor.

Peki İYİ Parti olarak bu hezimeti neden yaşadık?

Bizzat parti liderliğinin ortaya attığı şaibeli para ilişkileri ile ilgili tatmin edici süreç işletilmedi, konu açıklığa kavuşturulmadı.

Milletvekili listelerinde açıklanamayan, şeffaf olmayan tercihler yapıldı. Liyakatli isimler dışarıda bırakıldı.

Partimize verilen desteğin kahir ekseriyetini AK Parti yönetiminden şikayetçi ve rahatsız olanlar oluşturmasına rağmen AK Parti iktidarından daha çok, daha sert ve daha nobran bir dille muhalefet eleştirildi.

Yapılan bütün bu yanlışlar toplumda büyük bir güvensizlik yarattı. Tüm bunları ve milletimizin beklentilerini dikkate alarak hareket etmek zorundayız."


Bilge Yılmaz haberleri İYİ Partili Prof. Dr. Bilge Yılmaz haberleri İyi Parti haberleri

İlgili Haberler

İYİ Parti olağanüstü kongreye gidiyor! Meral Akşener'e bir rakip daha çıktı...

İYİ Parti olağanüstü kongreye gidiyor! Meral Akşener'e bir rakip daha çıktı...
Tolga Akalın İYİ Parti Genel Başkanlığına aday oldu

Tolga Akalın İYİ Parti Genel Başkanlığına aday oldu
İYİ Partili meclis üyesi tutuklandı

İYİ Partili meclis üyesi tutuklandı
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

Cumhur İttifakı’nın kurnazlığı

Cumhur İttifakı’nın kurnazlığı
Türkiye’nin sıradışı başarısı: Dünyanın en çapkın ülkesi oldu!

Türkiye’nin sıradışı başarısı: Dünyanın en çapkın ülkesi oldu!
AKP’li trolün canlı yayınında İmamoğlu’na ölüm tehdidi! ‘Onu yaşatmayız’

AKP’li trolün canlı yayınında İmamoğlu’na ölüm tehdidi! ‘Onu yaşatmayız’
Nuri Alço’nun sağlık durumuyla ilgili yeni açıklama

Nuri Alço’nun sağlık durumuyla ilgili yeni açıklama
Canlı yayında Uğur Dündar ve Cemal Enginyurt arasında 'Kılıçdaroğlu' gerilimi! 'Tarih affetmeyecek' dedi, tansiyon bir anda yükseldi...

Canlı yayında Uğur Dündar ve Cemal Enginyurt arasında 'Kılıçdaroğlu' gerilimi! 'Tarih affetmeyecek' dedi, tansiyon bir anda yükseldi...
Ali Koç’tan Süper Kupa sözleri: ‘İsyanımızın ilk adımı’

Ali Koç’tan Süper Kupa sözleri: ‘İsyanımızın ilk adımı’
Şanlıurfa otogarında silahlı çatışma: 1 ölü 2'si polis 10 yaralı

Şanlıurfa otogarında silahlı çatışma: 1 ölü 2'si polis 10 yaralı
Mehmet Büyükekşi açıkladı: TFF’den seçim kararı!

Mehmet Büyükekşi açıkladı: TFF’den seçim kararı!