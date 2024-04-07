İYİ Parti'de kriz sürüyor: 'Ana sorumlu istifa etmedi'

Yayınlanma: 07.04.2024 - 21:13

Güncelleme: 07.04.2024 - 21:25

31 Mart yerel seçimlerinde yurt genelinde oyların yüzde 3.77'sini alan ve beklediğini bulamayan İYİ Parti yalnızca 1 ilde birinci parti oldu.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, seçimlerden sonra kurultay kararı aldığını duyurdu. Partide 27 Nisan'da Olağanüstü Seçimli Kurultay yapılacak. Akşener’in ise yeniden aday olup olmayacağı henüz bilinmiyor.

İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Bilge Yılmaz da seçim gecesi partisinden istifa ettiğini duyurarak, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’i istifaya çağırmıştı.

"ANA SORUMLU İSTİFA ETMEDİ"

Genel seçimlerin ardından Akşener’in akrabası olarak bilinen Ümit Dikbayır’ın şaibeli para iddialarıyla ilgili sürecin iyi yönetilemediğini vurgulayan Yılmaz sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

"Partideki kötü gidişin ana sorumlusu istifa edip partiye nefes aldırmadığı için İYİ Parti zayıflamaya devam ediyor.

Peki İYİ Parti olarak bu hezimeti neden yaşadık?

Bizzat parti liderliğinin ortaya attığı şaibeli para ilişkileri ile ilgili tatmin edici süreç işletilmedi, konu açıklığa kavuşturulmadı.

Milletvekili listelerinde açıklanamayan, şeffaf olmayan tercihler yapıldı. Liyakatli isimler dışarıda bırakıldı.

Partimize verilen desteğin kahir ekseriyetini AK Parti yönetiminden şikayetçi ve rahatsız olanlar oluşturmasına rağmen AK Parti iktidarından daha çok, daha sert ve daha nobran bir dille muhalefet eleştirildi.

Yapılan bütün bu yanlışlar toplumda büyük bir güvensizlik yarattı. Tüm bunları ve milletimizin beklentilerini dikkate alarak hareket etmek zorundayız."