Tolga Akalın İYİ Parti Genel Başkanlığına aday oldu

Yayınlanma: 06.04.2024 - 20:09

Güncelleme: 06.04.2024 - 20:09

31 Mart seçimlerinde büyük bir hüsrana uğrayan İYİ Parti, 27 Nisan’da olağanüstü kurultaya gidecek.



İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Tolga Akalın, kurultayda aday olacağını duyurdu. Akalın, (X) Twitter hesabında şu açıklamayı yaptı:

“İYİ Parti liderin değil, milletin partisidir. 100 yıl sonra yeniden Türk milliyetçilerini iktidar yapmaya, yeniden Türk Çağını başlatmaya geliyoruz. Bu duygu ve düşüncelerle, dava arkadaşlarımızı 8 Nisan pazartesi günü saat 13.00’te genel merkezimizde yapacağım kurultay süreci ve genel başkan adaylığı konulu basın açıklamama davet ediyorum.”



