İYİ Parti'de liste sonrası ilk istifa: 5'inci sıra adaylığını beğenmedi
İYİ Parti'de YSK'ye sunulan nihai liste de Konya'dan 5'inci sıradan aday gösterilen Süleyman Şenol, hem adaylıktan hem partisinden istifa etti. Sıralamadaki yerini beğenmeyen Şenol, yaptığı açıklamada, İYİ Parti'yi kurucu hedeflerinden sapmakla suçladı.
Şenol, İYİ Parti'de milletvekili aday listesinin kamuoyu ile paylaşılmasının hemen sonrasında sosyal medya hesabından, adaylıktan ve partisinden istifa ettiğini duyurdu.
Partisini, "kurucu hedeflerinden sapmakla" suçlayan Şenol, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:
"Yıllardır milletimize hizmet etmek şiarıyla verdiğim siyasi mücadelenin son merhalesinde, İYİ Parti Konya 5. sıradan aday olarak belirlendiğimi öğrenmiş bulunmaktayım. Tüm siyasi hayatımı, verilen sözleri namus bilerek, edilen yeminleri kanun addederek geçirmiş bir siyasetçi olmanın öz bilinciyle, ilkeli siyasetin, ülkeyi yönetebilme kabiliyetini gösteren en temel erdem olduğuna inanıyorum. Bu erdeme sahip olmayan bir genel başkanın, milletimizi geçtiği bu darboğazdan kurtarmaya ehil olmadığını düşünüyorum. Dürüstlüğü önceleyen ilkeli duruşumun karşılık bulmaması, parti mensuplarının şahsi menfaatlerinin milli menfaatlerimizin önüne geçmesi ve parti içerisinde süregelen akıl tutulmasının, mensubu olduğum partinin ve liderinin ülkenin geleceğine yön verebilecek bir yetkinliğe ve güvenirliğe sahip olmadığını göstermesi sebepleriyle, milletvekili adaylığımdan ve kurucu hedeflerinden sapan İYİ Parti'den istifa ediyorum."
Hemşerilerimizin ve Tüm Kamuoyunun Dikkatine! @meral_aksener @iyiparti pic.twitter.com/2zkkR9u5Dp— Süleyman Şenol (@suleyman_senol) April 9, 2023
İlgili Haberler
En Çok Okunan Haberler
-
- Erdoğan çiftini üzecek aday
- İşte CHP'nin aday listesinde yer alan isimler
- CHP'nin listesinde sürpriz isim
- AKP'nin listesi belli oldu
- Kritik anket: Muharrem İnce adaylıktan çekilirse...
- İlham gelince mi, İlhan gelince mi?
- Erdoğan 3 bakanı liste dışı bırakmış
- Serenay Sarıkaya acı haberi duyurdu
- Göçmen teknesi battı: 35 ölü
- Ankaragücü'nden Diack ve Fenerbahçe iddialarına yanıt