İYİ Parti’de Meral Akşener’in vedası sonrası dört adaylı başkanlık yarışı yaşandı: Yeni dönem başladı
31 Mart seçimi sonrası olağanüstü kurultay kararı alan İYİ Parti’de dün genel başkanlık yarışı yaşandı. Müsavat Dervişoğlu 3. turda yeni genel başkan oldu.
Yerel seçimlerin ardından olağanüstü kurultay kararı alan İYİ Parti, dün yeni genel başkanını seçti. Meral Akşener liderliğinde 2017’de kurulan İYİ Parti ilk kez 2024 yerel seçimlerine “hür ve müstakil” girdi. Parti, seçimde yalnızca yüzde 3.77 oy alabildi.
Seçimin ardından sonuçları değerlendiren Akşener, seçimli olağanüstü kurultay kararı aldı. Partinin olağanüstü kurultayı ATO Congresium’da dün yapıldı. Akşener’in aday olmadığı kurultayda dört aday liderlik için yarıştı: Grup Başkanı Koray Aydın, Grup Başkanvekili Müsavat Dervişoğlu, Göç Politikaları Başkanı Tolga Akalın, Kurucular Kurulu Üyesi Günay Kodaz. Divan başkanlığını Kurumsal İlişkiler Başkanı Şükrü Kuleyin yaptı.
"ARKASINDAYIM"
Meral Akşener, konuşmasına “Bu
kürsüden son kez konuşuyorum”
sözleriyle başladı. Emaneti devretme
günü olduğunu vurgulayan Akşener,
“Hiçbir zaman peşinden koştuğum
kişisel bir çıkarım, utanacağım bir
yaram olmadı. Toz zerresi kadar
korkum da olmadı. Hedef tahtasına
koyan dilleri beni sindiremedi.
Cazip teklifleri beni susturamadı”
ifadelerini kullandı. Yerel seçimlere
yönelik “hür ve müstakil” olarak
katılma kararının aslında İYİ
Parti’nin fabrika ayarlarına dönmesi
olduğunu kaydeden Akşener,
“Bugüne kadar hem kendimin hem
de partimizin aldığı tüm kararların
arkasında durduğum gibi bu kararın
da elbette arkasında durdum” dedi.
"BEDEL ÖDEDİM"
Akşener, şunları kaydetti: “Bugüne
kadar her daim, kimseden bir
beklentim olmaksızın gerektiğinde
bedel ödemeyi bildim. Bundan
dolayı da asla pişman olmadım.
Nitekim bugün de pişman değilim.
Çünkü haklılığımızın elbet bir gün
anlaşılacağını biliyorum. İYİ Parti
olarak varlığımızı, onurumuzu,
duruşumuzu pazarlık masalarına
meze ettirmemiş olmanın gururuyla
son kez karşınızdayım. Allah herkese
böyle veda etmeyi nasip etsin.“
İYİ Partililere seslenen Akşener, “Başarısızlığı ben aldım, artık başarıyı siz yakalayacaksınız. Bedeli ben ödedim, artık hesabı siz tutacaksınız. Benden bir ev, bir yuva istediniz. Ben de İYİ Parti’yi sizlere bir ev, bir yuva yaptım. Bugünden sonra artık bu evi siz koruyacaksınız” diye konuştu. Akşener’in vedasının ardından adaylar konuşmalarını yaptı.
"HESAPLAŞMAK İSTİYORUM"
Müsavat Dervişoğlu şunları
kaydetti: “Sizlere yalvarıyorum. Allah
rızası için diyorum. Türkiye’nin
meydanlarında Tayyip Erdoğan’la
hesaplaşmak istiyorum. Bana o gücü
verin.” Koray Aydın, “Türkiye’yi
bu iktidara bırakmayacağız”
ifadesini kullandı. Kurultayı
seçim başarısızlığının ardından
gerçekleştirdiklerini kaydeden
Aydın, “Ne oldu da oyu yüzde
20’lerle anılan partimiz yüzde 4’lere
geriledi? Elbette İYİ Parti’nin asıl
oyu bu değil. Partimiz en kısa sürede
toparlanacak ve gençler ile idare
edilecek. İktidara taşınacaktır” dedi.
ÜÇÜNCÜ TURDA SEÇİM
Kurultay’ın ilk iki turunda
hiçbir aday genel başkanlık için
gereken oyu alamadı. Akalın ve
Kodaz adaylıktan çekildi. Üçüncü
tura kalan oylamada Dervişoğlu ve
Aydın yarıştı. Dervişoğlu oyların
çoğunluğunu alarak İYİ Parti’nin
yeni lideri oldu.
KONGREDEN NOTLAR
-Adaylar destekçilerinin alkışları eşliğinde salona girdi. En büyük alkışı ise Koray Aydın aldı.
-Toplam 1302 delegeden, 1007’si kurultayda oy kullanmak üzere imza verdi.
-Salon kapasitesi gerekçe gösterilerek seyircisiz gerçekleşen kurultaya 295 delege katılmadı.
-Meral Akşener’in konuşmasının öncesinde “Hatıran yeter” şarkısıyla Akşener’in görüntülerinin yer aldığı video gösterildi.
-Siyaseti bırakan Akşener’i uğurlayan milletvekilleri gözyaşlarını tutamadı.
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