İYİ Parti’de Meral Akşener’in vedası sonrası dört adaylı başkanlık yarışı yaşandı: Yeni dönem başladı

Yayınlanma: 28.04.2024 - 04:00

Güncelleme: 28.04.2024 - 04:00

Yerel seçimlerin ardından olağanüstü kurultay kararı alan İYİ Parti, dün yeni genel başkanını seçti. Meral Akşener liderliğinde 2017’de kurulan İYİ Parti ilk kez 2024 yerel seçimlerine “hür ve müstakil” girdi. Parti, seçimde yalnızca yüzde 3.77 oy alabildi.

Seçimin ardından sonuçları değerlendiren Akşener, seçimli olağanüstü kurultay kararı aldı. Partinin olağanüstü kurultayı ATO Congresium’da dün yapıldı. Akşener’in aday olmadığı kurultayda dört aday liderlik için yarıştı: Grup Başkanı Koray Aydın, Grup Başkanvekili Müsavat Dervişoğlu, Göç Politikaları Başkanı Tolga Akalın, Kurucular Kurulu Üyesi Günay Kodaz. Divan başkanlığını Kurumsal İlişkiler Başkanı Şükrü Kuleyin yaptı.

"ARKASINDAYIM"

Meral Akşener, konuşmasına “Bu kürsüden son kez konuşuyorum” sözleriyle başladı. Emaneti devretme günü olduğunu vurgulayan Akşener, “Hiçbir zaman peşinden koştuğum kişisel bir çıkarım, utanacağım bir yaram olmadı. Toz zerresi kadar korkum da olmadı. Hedef tahtasına koyan dilleri beni sindiremedi. Cazip teklifleri beni susturamadı” ifadelerini kullandı. Yerel seçimlere yönelik “hür ve müstakil” olarak katılma kararının aslında İYİ Parti’nin fabrika ayarlarına dönmesi olduğunu kaydeden Akşener, “Bugüne kadar hem kendimin hem de partimizin aldığı tüm kararların arkasında durduğum gibi bu kararın da elbette arkasında durdum” dedi.



"BEDEL ÖDEDİM"

Akşener, şunları kaydetti: “Bugüne kadar her daim, kimseden bir beklentim olmaksızın gerektiğinde bedel ödemeyi bildim. Bundan dolayı da asla pişman olmadım. Nitekim bugün de pişman değilim. Çünkü haklılığımızın elbet bir gün anlaşılacağını biliyorum. İYİ Parti olarak varlığımızı, onurumuzu, duruşumuzu pazarlık masalarına meze ettirmemiş olmanın gururuyla son kez karşınızdayım. Allah herkese böyle veda etmeyi nasip etsin.“



İYİ Partililere seslenen Akşener, “Başarısızlığı ben aldım, artık başarıyı siz yakalayacaksınız. Bedeli ben ödedim, artık hesabı siz tutacaksınız. Benden bir ev, bir yuva istediniz. Ben de İYİ Parti’yi sizlere bir ev, bir yuva yaptım. Bugünden sonra artık bu evi siz koruyacaksınız” diye konuştu. Akşener’in vedasının ardından adaylar konuşmalarını yaptı.

"HESAPLAŞMAK İSTİYORUM"



Müsavat Dervişoğlu şunları kaydetti: “Sizlere yalvarıyorum. Allah rızası için diyorum. Türkiye’nin meydanlarında Tayyip Erdoğan’la hesaplaşmak istiyorum. Bana o gücü verin.” Koray Aydın, “Türkiye’yi bu iktidara bırakmayacağız” ifadesini kullandı. Kurultayı seçim başarısızlığının ardından gerçekleştirdiklerini kaydeden Aydın, “Ne oldu da oyu yüzde 20’lerle anılan partimiz yüzde 4’lere geriledi? Elbette İYİ Parti’nin asıl oyu bu değil. Partimiz en kısa sürede toparlanacak ve gençler ile idare edilecek. İktidara taşınacaktır” dedi.



ÜÇÜNCÜ TURDA SEÇİM

Kurultay’ın ilk iki turunda hiçbir aday genel başkanlık için gereken oyu alamadı. Akalın ve Kodaz adaylıktan çekildi. Üçüncü tura kalan oylamada Dervişoğlu ve Aydın yarıştı. Dervişoğlu oyların çoğunluğunu alarak İYİ Parti’nin yeni lideri oldu.



KONGREDEN NOTLAR

-Adaylar destekçilerinin alkışları eşliğinde salona girdi. En büyük alkışı ise Koray Aydın aldı.

-Toplam 1302 delegeden, 1007’si kurultayda oy kullanmak üzere imza verdi.

-Salon kapasitesi gerekçe gösterilerek seyircisiz gerçekleşen kurultaya 295 delege katılmadı.

-Meral Akşener’in konuşmasının öncesinde “Hatıran yeter” şarkısıyla Akşener’in görüntülerinin yer aldığı video gösterildi.

-Siyaseti bırakan Akşener’i uğurlayan milletvekilleri gözyaşlarını tutamadı.