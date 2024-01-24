İYİ Parti’den Mansur Yavaş’a ağır gönderme: Vizyonsuzluğu ve vasatlığı değiştireceğiz

Ankara adayını açıklayan İYİ Parti'nin resmi sosyal medya hesabından paylaşılan mesajda içinde Mansur Yavaş döneminin de bulunduğu 30 yıllık yönetime göndermede bulunuldu. Söz konusu dönemin 'vizyonsuz' ve 'vasat' olarak nitelendirildiği gönderide ABB adayı Cengiz Topel Yıldırım ile Akşener'in fotoğrafları paylaşıldı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 24.01.2024 - 17:56
İYİ Parti’den Mansur Yavaş’a ağır gönderme: Vizyonsuzluğu ve vasatlığı değiştireceğiz
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Yerel seçim hazırlıkları hız kesmeden devam ederken İYİ Parti, İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) ve Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB) adaylarını açıkladı.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, partisinin Ankara adayının Cengiz Topel Yıldırım olduğunu duyurdu.

RESMİ HESAPTAN PAYLAŞILDI

Söz konusu açıklamanın ardından partinin resmi sosyal medya hesabından ise dikkat çeken bir fotoğraflı paylaşım yapıldı.

İlgili paylaşımda, "Karşınızda; Neredeyse 30 yıldır Ankara'mızda hüküm süren vizyonsuzluğu ve vasatlığı değiştirmeye, Başkentimizi İYİ Belediyecilik anlayışımızla layık olduğu gibi yönetmeye gelen, Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayımız Cengiz Topel Yıldırım!" ifadelerine yer verildi.

Paylaşımda, Akşener'in Yıldırım'a rozet takarken çekilen fotoğraflar da yer aldı.

YILDIRIM, YAVAŞ'I HEDEF ALMIŞTI

Topel, adaylığının açıklanmasının ardından yaptığı açıklamada, Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Başkanı Mansur Yavaş'ı da hedef aldı:

Ankara hak ettiği yerde değildir. Ankara; adına, şanına, rütbesine ve mazisine yakışan bir konumdan fersah fersah uzaktır. Bir asırdır ülkemize başkentlik yapan Ankara, mevcut potansiyelini bir türlü harekete geçirememiştir. Ankara’ya memat gelmemiş fakat hayat Ankara’dan gitmiştir. Ankara son 5 yılda ayağa kalkacağına, tembellik ve ihmalkarlığın pençesine düşürülmüştür. Ankara her fanteziyi proje zanneden zihniyet ile her projeyi fantezi olarak gören bir atalet arasına sıkışmıştır. Bu iki zihniyet Ankara’yı malulen emekli hale çevirmiştir."


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