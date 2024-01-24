Yayınlanma: 24.01.2024 - 14:33

Güncelleme: 24.01.2024 - 14:33

31 Mart yerel seçimlerinde 81 ilde kendi adaylarıyla girme kararı alan İYİ Parti'nin, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığına, eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun görevi sürecinde danışmanlığını da yapan Cengiz Topel Yıldırım’ı getirdi. Peki, İYİ Parti Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Adayı Cengiz Topel Yıldırım kimdir? Cengiz Topel Yıldırım kaç yaşında, nereli?

CENGİZ TOPEL YILDIRIM KİMDİR?

Cengiz Topel Yıldırım, 1964 Nevşehir Kozaklı doğumlu olmasına rağmen tüm yaşamını Ankara'da geçirmiş bir isimdir. Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi mezunu olan Yıldırım, Ankaragücü yönetimindeki çalışmaları ve Eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek'e karşı mücadelesi ile dikkat çekti.

CENGİZ TOPEL YILDIRIM HANGİ GÖREVLERDE BULUNDU?

Lise yarında, Etlikspor’da amatör lisanslı futbol oynadı. Cengiz Topel Yıldırım, futbola ve Ankara’ya olan tutkusunu, Ankaragücü’nde birleştirmişti. 2008 yılında, Ankaragücü Yönetim Kurulu’nda bulundu. 28 Mart 2009 tarihinde ise, delegelerin tamamının oylarıyla Ankaragücü 39. Dönem Kulüp Başkanı oldu.

Ankaragücü taraftarlarının çok sevdiği eski Başkanı Cengiz Topel Yıldırım, 2014 yılındaki seçimlerde CHP'nin Ankara Büyük Şehir Belediye Başkan adayı oldu. 15 Şubat 2016 tarihinde CHP Genel Başkan Başdanışmanı olarak görevlendirildi.

CENGİZ TOPEL EVLİ Mİ?

Cengiz Topel Yıldırım, evlidir ve Boran ile Emre’nin babasıdır.