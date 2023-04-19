İYİ Parti'den Atatürklü seçim videosu: 14 Mayıs'tan sonra Türkiye tarih yazacak

Yayınlanma: 19.04.2023 - 18:42

Güncelleme: 19.04.2023 - 18:42

İYİ Parti, 14 Mayıs’ta yapılacak cumhurbaşkanı ve milletvekili seçimine yönelik seçim kampanyasını “Türkiye Tarih Yazacak” sloganıyla duyurmuştu.

Partiden yapılan açıklamaya göre; seçimlere yönelik ‘Toplumsal Sözleşme’ vizyonu olarak ortaya koyduğu “adil, saygılı, nitelikli, güçlü Türkiye” temalarının işlendiği iletişim kampanyası serisinin üçüncü videosu yayınlandı.

İYİ Parti'nin Atatürk'ün sözlerinin yer aldığı seçim videosunda İYİ Parti Eğitim Politikaları Başkanı Sevinç Atabay’ın gençlerle görüntülerine yer verildi. Video, İyi Parti’nin kampanya sloganı “Çünkü 14 Mayıs’tan sonra; Türkiye tarih yazacak” sözleriyle sona erdi.

Atabay’ın videodaki açıklaması şöyle:

“Cumhuriyetimizden ilham aldığımız vizyonumuzla her vatandaşımızın her yaşında her daim yanında duran bir Türkiye. Derinleşen fırsat eşitsizliklerine çözümlerimizle bazı çocukların değil, bu memleketin her çocuğuna nitelikli eğitim sunan bir Türkiye. Torpile, adam kayırmaya, mülakatlara son verme sözümüzle liyakati, sadakatten üstün tutan bir Türkiye.

Akla, vicdana, bilime bağlı gücümüzle yeni asrında hak ettiği medeniyetler seviyesine yükselen bir Türkiye. Mümkün mü? Elbette, mümkün. Çünkü 14 Mayıs’tan sonra vasatlığın normalleştiği değil, nitelikli eğitimin sağlandığı çağdaş bir Türkiye konuşulacak. Artık hiçbir çocuk yatağa aç girmeyecek, hiçbir çocuk eğitime aç kalmayacak.”