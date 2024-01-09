İYİ Parti’den bir istifa daha

İYİ Parti Nazilli Belediye Meclis üyesi Kadir Mutlu parti üyeliğinden istifa etti.

İZMİR / Cumhuriyet
Yayınlanma: 09.01.2024 - 15:14
İYİ Parti’den bir istifa daha
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İYİ Parti'de yaprak dökümü sürüyor. İstifa dalgası teşkilatlara da yayıldı.

İzmir’in Bergama ilçesinde 100 üyenin istifa etmesinin ardından Aydın'da İYİ Parti Nazilli Belediye Meclis üyesi Kadir Mutlu da parti üyeliğinden istifa etti.

Mutlu, parti içi çekişmelerden dolayı istifa ettiğini dile getirdi.


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