İYİ Parti'den CHP'ye 'fedakarlık' çağrısı: 10 büyükşehirde aday çıkarmasın

Yayınlanma: 28.09.2023 - 18:12

Güncelleme: 28.09.2023 - 18:12

Geçtiğimiz haftalarda İzmir adayı olarak Ümit Özlale'yi belirleyen İYİ Parti'de İstanbul ve Ankara adayları merakla beklenirken partiden CHP'ye dikkat çeken bir teklif geldi.

İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Türker Yörükçüoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda yerel seçimler için CHP'ye aralarında İstanbul ve Ankara'nın da bulunduğu '10 büyükşehirde aday çıkarmama' teklifinde bulundu.

Türker Yörükçüoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "İstanbul, Ankara, Antalya, Adana, Aydın, Eskişehir, Mersin, Muğla, Tekirdağ ve Hatay’ı AK Parti’ye kaptırmamak için CHP bu illerde aday çıkarmamalı" dedi.

'FEDAKARLIK SIRASI CHP'DE'

AKP-CHP yarışında kazananın AKP olduğunu belirten Yörükçüoğlu, "Türkiye’yi AK Parti’den kurtarmanın yolu İYİ Parti’yi güçlendirmekten geçer. Biz hem 2019’da hem de 2023’de üzerimize düşen fedakarlığı yaptık. Sıra CHP’de" ifadelerini kullandı.

CHP 10 BÜYÜKŞEHİRDE ADAY ÇIKARMASIN

İstanbul, Ankara, Antalya, Adana, Aydın, Eskişehir, Mersin, Muğla, Tekirdağ ve Hatay’ı AK Parti’ye kaptırmamak için CHP bu illerde aday çıkarmamalı.



AK PARTİ~CHP ikili yarışlarında kazanan her zaman AK Parti oluyor.

Bunu 2002’den itibaren… — Türker Yörükçüoğlu (@yorukcuoglu) September 28, 2023

Yörükçüoğlu'nun teklifinde İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin yer almaması dikkat çekti. İYİ Parti, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanlığı için Ümit Özlale'yi aday göstermişti.