İYİ Parti'den CHP'ye 'fedakarlık' çağrısı: 10 büyükşehirde aday çıkarmasın

İYİ Partili Türker Yörükçüoğlu, CHP'ye yerel seçim çağrısı yaparak 10 büyükşehirde aday çıkarmaması teklifinde bulundu. AKP'yi geçmenin İYİ Parti'yi güçlendirmekten geçtiğini savunan Yörükçüoğlu, "Biz hem 2019’da hem de 2023’de üzerimize düşen fedakarlığı yaptık. Sıra CHP’de" dedi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 28.09.2023 - 18:12
İYİ Parti'den CHP'ye 'fedakarlık' çağrısı: 10 büyükşehirde aday çıkarmasın
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Geçtiğimiz haftalarda İzmir adayı olarak Ümit Özlale'yi belirleyen İYİ Parti'de İstanbul ve Ankara adayları merakla beklenirken partiden CHP'ye dikkat çeken bir teklif geldi.

İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Türker Yörükçüoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda yerel seçimler için CHP'ye aralarında İstanbul ve Ankara'nın da bulunduğu '10 büyükşehirde aday çıkarmama' teklifinde bulundu.

Türker Yörükçüoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "İstanbul, Ankara, Antalya, Adana, Aydın, Eskişehir, Mersin, Muğla, Tekirdağ ve Hatay’ı AK Parti’ye kaptırmamak için CHP bu illerde aday çıkarmamalı" dedi.

'FEDAKARLIK SIRASI CHP'DE'

AKP-CHP yarışında kazananın AKP olduğunu belirten Yörükçüoğlu, "Türkiye’yi AK Parti’den kurtarmanın yolu İYİ Parti’yi güçlendirmekten geçer. Biz hem 2019’da hem de 2023’de üzerimize düşen fedakarlığı yaptık. Sıra CHP’de" ifadelerini kullandı.

Yörükçüoğlu'nun teklifinde İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin yer almaması dikkat çekti. İYİ Parti, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanlığı için Ümit Özlale'yi aday göstermişti.


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