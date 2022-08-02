İYİ Parti'den dikkat çeken 'mülakat' videosu: 'Az kaldı'

02 Ağustos 2022 Salı, 23:13

Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) geçtiğimiz pazar günü iki oturumda gerçekleştirildi. Sınavın ardından KPSS cevap anahtarı, ÖSYM'nin internet sitesi üzerinden yayımlanırken sosyal medyada dikkat çeken bir iddia ortaya atıldı. Cevap anahtarının kamuoyuyla paylaşılmasının ardından Twitter'da "KPSS'de ikinci FETÖ skandalı" ile etiket açıldı. Sosyal medya kullanıcıları, öğrenciler ve sendikacılar soruların daha önce özel bir kurumun YouTube sayfasından paylaşıldığını, hatta WhatsApp gruplarından dağıtıldığını iddia etti.

İddialar üzerine Eğitim Gücü Sendikası ve CHP harekete geçti. Eğitim Gücü Sendikası; ÖSYM ve YÖK hakkında suç duyurusunda bulundu. CHP Adana Milletvekili ve TBMM KİT Komisyonu Üyesi Orhan Sümer, MEB'in cevaplandırması istemiyle TBMM'ye taşıdı. Öte yandan ÖSYM'den yapılan açıklamalarda iddiaların asılsız olduğu kaydedildi. AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan, 2022 KPSS Lisans oturumundaki bazı sorulara ilişkin iddialarla ilgili Devlet Denetleme Kuruluna inceleme talimatı verdi.

"ŞAİBELİ SINAVLARLA UMUTLARINIZI ÇALAN BU DÜZEN BİTECEK"

İYİ Parti, sosyal medya hesabından mülakatlarla ilgili dikkat çeken bir video paylaştı. İYİ Parti'nin paylaşımında, “Şaibeli sınavlarla senin umutlarını, hayallerini, emeklerini çalan; mülakat cambazlığıyla seni yok sayan bu adaletsiz düzen bitecek! Hak ettiğin yarınlar senin olacak…’Mülakat Değil Liyakat’ esas alınarak hakkın teslim edilecek, az kaldı!” ifadelerine yer verildi.

'GENÇLERİMİZE İHANET ETTİNİZ; TAKİPÇİSİ OLACAĞIZ'

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, bugün sosyal medya paylaşımında “Gençlerimizin emeğine sınavlarda ve mülakatlarda defalarca ihanet ettiniz; Tekrarını kabul etmeyiz! Cumhuriyetimizin kazandırdığı eğitimde fırsat eşitliğini, vasatlığa terk etmeyiz! KPSS ile ilgili iddiaların ve 2 saatte yapılan şaibeli açıklamaların takipçisi olacağız” ifadelerine yer vermişti.