İYİ Parti'den dikkat çeken 'mülakat' videosu: 'Az kaldı'
KPSS'de soruların çalındığı iddiası gündemdeyken, İYİ Parti sosyal medya hesabından mülakatlarla ilgili dikkat çeken bir video yayımladı. İYİ Parti'nin paylaşımında, "Az kaldı" denildi.
Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) geçtiğimiz pazar günü iki oturumda gerçekleştirildi. Sınavın ardından KPSS cevap anahtarı, ÖSYM'nin internet sitesi üzerinden yayımlanırken sosyal medyada dikkat çeken bir iddia ortaya atıldı. Cevap anahtarının kamuoyuyla paylaşılmasının ardından Twitter'da "KPSS'de ikinci FETÖ skandalı" ile etiket açıldı. Sosyal medya kullanıcıları, öğrenciler ve sendikacılar soruların daha önce özel bir kurumun YouTube sayfasından paylaşıldığını, hatta WhatsApp gruplarından dağıtıldığını iddia etti.
İddialar üzerine Eğitim Gücü Sendikası ve CHP harekete geçti. Eğitim Gücü Sendikası; ÖSYM ve YÖK hakkında suç duyurusunda bulundu. CHP Adana Milletvekili ve TBMM KİT Komisyonu Üyesi Orhan Sümer, MEB'in cevaplandırması istemiyle TBMM'ye taşıdı. Öte yandan ÖSYM'den yapılan açıklamalarda iddiaların asılsız olduğu kaydedildi. AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan, 2022 KPSS Lisans oturumundaki bazı sorulara ilişkin iddialarla ilgili Devlet Denetleme Kuruluna inceleme talimatı verdi.
"ŞAİBELİ SINAVLARLA UMUTLARINIZI ÇALAN BU DÜZEN BİTECEK"
İYİ Parti, sosyal medya hesabından mülakatlarla ilgili dikkat çeken bir video paylaştı. İYİ Parti'nin paylaşımında, “Şaibeli sınavlarla senin umutlarını, hayallerini, emeklerini çalan; mülakat cambazlığıyla seni yok sayan bu adaletsiz düzen bitecek! Hak ettiğin yarınlar senin olacak…’Mülakat Değil Liyakat’ esas alınarak hakkın teslim edilecek, az kaldı!” ifadelerine yer verildi.
'GENÇLERİMİZE İHANET ETTİNİZ; TAKİPÇİSİ OLACAĞIZ'
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, bugün sosyal medya paylaşımında “Gençlerimizin emeğine sınavlarda ve mülakatlarda defalarca ihanet ettiniz; Tekrarını kabul etmeyiz! Cumhuriyetimizin kazandırdığı eğitimde fırsat eşitliğini, vasatlığa terk etmeyiz! KPSS ile ilgili iddiaların ve 2 saatte yapılan şaibeli açıklamaların takipçisi olacağız” ifadelerine yer vermişti.
Video Haberler
- Ankapark'ı ziyaret ettiler
- Muharrem İnce otobüsten inip araba itti
- Eşinden kalan mirası icraya vereni öğrenince şaşırdı
- İki gündür işe gitmeyen odyometrist evinde ölü bulundu
- Aleyna Tilki yaylada silahla ateş ettiği anlar...
- Kuran kursu davasında yeni gelişme
- O anlar kameraya işte böyle yansıdı
- İzmir'de orman dışı alanda yangın!
- ''Beşli çeteler yerken...''
- Özel anaokulunda şişme havuza düştü, boğulma tehlikesi g
En Çok Okunan Haberler
-
- Türkiye'nin gündemine oturan iddia!
- Erdoğan talimatı verdi
- AKP'li vekile verilen burs için karar çıktı
- 'Ben Erdoğan'ın yerinde olsam...'
- CHP harekete geçti
- Bütün dünyanın izlediği uçak indi!
- 'Tüm kirli çamaşırlarını dökeceğim'
- ÖSYM'den 'KPSS soruları' açıklaması
- 'Erdoğan’ın kozu döndü kendini vurdu'
- Şirket içeriden vurgun yedi