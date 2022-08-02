KPSS’de yeni skandal! Yediiklim Yayınevi sessizliğini bozdu
31 Temmuz 2022 tarihinde gerçekleşen KPSS sınavının ardından çarpıcı bir iddia ortaya atıldı. Soruların sızdırıldığı iddiasından sonra sosyal medyada gündem olan olayın ardından Yediiklim Yayınevi açıklama yaptı.
Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) geçtiğimiz pazar günü iki oturumda gerçekleştirildi. Sınavın ardından KPSS cevap anahtarı, ÖSYM'nin internet sitesi üzerinden yayımlanırken sosyal medyada dikkat çeken bir iddia ortaya atıldı.
Cevap anahtarının kamuoyuyla paylaşılmasının ardından Twitter'da "KPSS'de ikinci FETÖ skandalı" ile etiket açıldı. Sosyal medya kullanıcıları, öğrenciler ve sendikacılar soruların daha önce özel bir kurumun YouTube sayfasından paylaşıldığını, hatta WhatsApp gruplarından dağıtıldığını iddia etti.
İddialar üzerine Eğitim Gücü Sendikası ve CHP harekete geçti. Eğitim Gücü Sendikası; ÖSYM ve YÖK hakkında suç duyurusunda bulundu. CHP Adana Milletvekili ve TBMM KİT Komisyonu Üyesi Orhan Sümer, MEB'in cevaplandırması istemiyle TBMM'ye taşıdı. Öte yandan ÖSYM'den yapılan açıklamalarda iddiaların asılsız olduğu kaydedildi.
TELE1’den Barış Önal’a konuşan Yediiklim Yayınevi yetkilileri ise ‘Bir iki soru aynı diye algı yapmaya gerek yok’ dedi. Yediiklim Yayınevi iddia edildiği gibi yayınlarının durdurulmadığını söyleyerek bir iki sorunun aynı olduğunu dile getirdi.
Yayınevi yetkilisi şu ifadeleri kullandı:
“Tamamen algı yayınlarımız devam ediyor. Bir iki soru aynı diye çok yüklenme oldu.Satışlarımız devam ediyor. Başka yayın evleri de tutturuyor. Bizde bir iki tane soru aynı çıkmış olabilir. Kesinlikle bir tesadüf.”
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