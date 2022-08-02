'KPSS soruları sızdırıldı' iddiası: ÖSYM ve YÖK hakkında suç duyurusu
KPSS sorularının çalındığı iddiası sosyal medyanın gündemine oturdu. 'KPSS'de ikinci FETÖ skandalı' etiketi altında binlerce paylaşım yapılırken, Eğitim Gücü Sendikası, ÖSYM ve YÖK hakkında suç duyurusunda bulundu.
Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) geçtiğimiz pazar günü iki oturumda gerçekleştirildi. Sınavın ardından KPSS cevap anahtarı, ÖSYM'nin internet sitesi üzerinden yayımlandı. Cevap anahtarının kamuoyuyla paylaşılmasının ardından Twitter'da şok etkisi yaratan bir 'etiket' açıldı. "KPSS'de ikinci FETÖ skandalı" başlığıyla 'trend listesi'ne giren etiket altında binlerce paylaşım yapıldı.
Sosyal medya kullanıcıları, öğrenciler ve sendikacılar soruların daha önce özel bir kurumun YouTube sayfasından paylaşıldığını, hatta WhatsApp gruplarından dağıtıldığını iddia etti.
Eğitim Gücü Sendikası, iddialar üzerine harekete geçti. ÖSYM ve YÖK'ü istifaya çağırarak suç duyurusunda bulunan sendikanın başkanı Oğuz Özat, Cumhuriyet TV yayınına katılarak açıklamalarda bulundu.
"YAKLAŞIK 70 SORU DAĞITILMIŞ"
Eğitim Gücü Sendikası Genel Başkanı Oğuz Özat, Cumhuriyet TV ekranlarında yaptığı açıklamada yaklaşık 70 sorunun, iddiaların odağındaki özel kurumun deneme sınavlarında sorulduğunu, WhatsApp gruplarında da dağıtıldığını öne sürdü.
ÖSYM'nin cevap anahtarını yayımlamasının ardından birçok öğrencinin kendilerine ulaştığını söyleyen Özat, "Tabi ki böyle bir söylenti var diyerek çıkmadık yola. İki gündür araştırıp bakıyoruz. Kurumda çalışan bir öğretmen notlar vasıtasıyla öğrencilere resmen cevapları dağıtmış. Şıklara, noktasına virgülüne kadar aynı" ifadelerini kullandı.
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