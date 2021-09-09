Doğu Perinçek: Erdoğan'a birilerinin doğruları söylemesi lazım

Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek Ulusal Kanal'da Çıkış Yolu programında gündeme dair açıklamalarda bulundu.





Perinçek, Yargıtay binasının açılışında Diyanet İşleri Başkanı'nın dua okumasını din istismarı olarak değerlendirerek, "Burada sorun Ali Erbaş'ta değil, hükümetimizde. Ali Erbaş'a gel burada dua oku diyen bir hükümet var. Sorumluluk hükümette ve yargıdadır. En başta da sayın Erdoğan'dadır" dedi.





Perinçek ayrıca, AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın çevresini işaret ederek "Çöken rejimler halkla arasına duvarlar çeker, çöken rejimler şatafatlı saraylar yapar. AK Parti'nin inişte olduğu ve kaybettiği kesin. Erdoğan'a birilerinin doğruları söylemesi lazım" ifadelerini kullandı.