İYİ Parti'den, 'Erdoğan son kez aday olabilir' diyen Başdanışman Mehmet Uçum'a tepki: 'Tam karşısında olacağız'
İYİ Parti Grup Başkanvekili Buğra Kavuncu, AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın son kez aday olabileceğini söyleyen Mehmet Uçum'a tepki gösterdi. Kavuncu, "Baklayı ağzınızdan çıkardınız” dedi.
Cumhurbaşkanı Başdanışmanı ve Cumhurbaşkanlığı Hukuk Politikaları Kurulu Başkanvekili Mehmet Uçum, pazar günü yayımladığı yazısında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın adaylığı üzerine açıklamalarda bulundu.
Erdoğan'ın bir kez daha aday olabileceğini savunan Uçum, "Anayasaya göre Cumhurbaşkanının ikinci döneminde Meclis tarafından seçimlerin yenilenmesine karar verilmesi halinde Cumhurbaşkanı bir defa daha aday olabilir (Anayasa m. 116/3). Bu adaylık hali iki dönem kuralının istisnasıdır. Bu nedenle ‘istisnai adaylık’ denir" dedi.
'BAKLAYI AĞZINIZDAN ÇIKARDINIZ'
Uçum'un bu sözlerine İYİ Parti Grup Başkanvekili Buğra Kavuncu'dan yanıt geldi.
Sosyal medya hesabından açıklama yapan Kavuncu “Baklayı ağzınızdan çıkardınız” dedi.
Kavuncu şunları yazdı:
"Önemli olan, size bu fırsat TBMM'de yer alan birileri tarafından verilecek mi? Çünkü biz, İYİ Parti olarak, anayasa ruhuna darbe sayılacak bu girişimin tam karşısında olacağız."
Baklayı ağzınızdan çıkardınız.— Buğra Kavuncu (@SBugraKavuncu) December 1, 2024
Önemli olan, size bu fırsat TBMM'de yer alan birileri tarafından verilecek mi?
Çünkü biz, İYİ Parti olarak, anayasa ruhuna darbe sayılacak bu girişimin tam karşısında olacağız. https://t.co/GjKx8tZWHy
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