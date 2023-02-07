İYİ Parti'den Erdoğan'a 'kararname' çağrısı: MSB zaman kaybetmeden koordinasyonun başına getirilmeli

Yayınlanma: 07 Şubat 2023 - 10:59

Güncelleme: 07 Şubat 2023 - 12:11

Kahramanmaraş merkezli iki büyük depremin ardından yaşanan felaketin boyutları her geçen saat daha da büyüyor. Afetzede yurttaşlar, yürütülen arama kurtarma faaliyetlerinin yetersizliğine ve hatta hiç olmamasına isyan ediyor.

Dünden bu yana devam eden bu tabloyla ilgili İYİ Parti İzmir Milletvekili ve Genel Başkan Danışmanı Aytun Çıray'dan önemli bir çağrı geldi.

Çıray, sahada işlerin yürümediğini belirtip faaliyetlerin Milli Savunma Bakanlığı çatısı altında yürütülmesi gerektiğini dile getirdi.

Çıray, Twitter hesabından şu ifadeleri kullandı:

"Ülkemizde bu boyutta felâketi yönetebilecek ve başa çıkabilecek tek kurum Türk Silahlı Kuvvetleri'dir. Bir Cumhurbaşkanlığı kararnamesi ile daha fazla zaman kaybetmeden koordinasyonun başına Milli Savunma Bakanlığı getirilmelidir."