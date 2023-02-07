CİMER için ''Deprem Acil'' hizmeti kullanıma alındı

Kahramanmaraş'ta meydana gelen ve çevre illerde de etkisini gösteren deprem sonrasında CİMER tarafında Deprem Acil başlığının açıldığı duyuruldu.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 07 Şubat 2023 - 10:27
CİMER için ''Deprem Acil'' hizmeti kullanıma alındı
Abone Ol google-news

Kahramanmaraş merkezli olan ve 10 ili etkileyen 7.7 ile 7.6 büyüklüğündeki depremlerin çevre illerdeki yıkıcı etkisi sürerken, farklı uygulamalar özellikle depremzedeler için büyük önem taşıyor. Yeni yapılan duyuruda Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı tarafından CİMER, "Deprem Acil" hizmeti kullanıma açıldı. 

DEPREM ACİL HİZMETİ TÜM VATANDAŞLARIN KULLANIMINA AÇILDI

İletişim Başkanlığı tarafından yapılan Twitter duyurusunda şu sözler yer aldı:

Bu uygulama sayesinde deprem bölgesinde yer alan kullanıcılar, CİMER üzerinden açılan deprem acil seçeneği ile taleplerini aktarabilecek.

Başvuru nasıl yapılır?

Öncelikle e-Devlet'e yani "https://www.turkiye.gov.tr" giriş yapmanız gerekiyor. Ardından acil durumunuza bağlı olarak "Konum bilgilerimi paylaş" seçeneğini seçin. İlerleme sayfası gelince, başvuru metnini yazın ve tamamlayın. 


CİMER CİMER deprem acil deprem acil

İlgili Haberler

Evinizin altında fay hattı olup olmadığını gösteren harita

Evinizin altında fay hattı olup olmadığını gösteren harita
Apple ve Google CEO'larından Türkiye'ye destek mesajı

Apple ve Google CEO'larından Türkiye'ye destek mesajı

En Çok Okunan Haberler