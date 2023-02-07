CİMER için ''Deprem Acil'' hizmeti kullanıma alındı

Yayınlanma: 07 Şubat 2023 - 10:27

Güncelleme: 07 Şubat 2023 - 10:27

Kahramanmaraş merkezli olan ve 10 ili etkileyen 7.7 ile 7.6 büyüklüğündeki depremlerin çevre illerdeki yıkıcı etkisi sürerken, farklı uygulamalar özellikle depremzedeler için büyük önem taşıyor. Yeni yapılan duyuruda Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı tarafından CİMER, "Deprem Acil" hizmeti kullanıma açıldı.

DEPREM ACİL HİZMETİ TÜM VATANDAŞLARIN KULLANIMINA AÇILDI

İletişim Başkanlığı tarafından yapılan Twitter duyurusunda şu sözler yer aldı:

Kahramanmaraş Pazarcık merkezli meydana gelen depremde devletimiz tüm kurumlarıyla koordineli bir şekilde çalışmalarını sürdürmektedir.



CİMER’de “Deprem acil” başlığını kullanıma hazır hale getirdik.



Tüm vatandaşlarımıza duyurulur.



??https://t.co/X6M7FxmUae pic.twitter.com/wz4KxFEnsP — T.C. İletişim Başkanlığı (@iletisim) February 6, 2023

Bu uygulama sayesinde deprem bölgesinde yer alan kullanıcılar, CİMER üzerinden açılan deprem acil seçeneği ile taleplerini aktarabilecek.

Başvuru nasıl yapılır?

Öncelikle e-Devlet'e yani "https://www.turkiye.gov.tr" giriş yapmanız gerekiyor. Ardından acil durumunuza bağlı olarak "Konum bilgilerimi paylaş" seçeneğini seçin. İlerleme sayfası gelince, başvuru metnini yazın ve tamamlayın.