Kahramanmaraş depreminde 2. gün: Enkaz başında umutlu bekleyiş

Yayınlanma: 07 Şubat 2023 - 10:50

Güncelleme: 07 Şubat 2023 - 13:08

Kahramanmaraş’ın Pazarcık ilçesinde dün saat 04.17'de Richter ölçeğine göre 7.7 büyüklüğünde deprem oldu. Bu depremin ardından Kahramanmaraş ve çevre illerde en büyüğü 6.6 olan çok sayıda artçı deprem meydana geldi.

Deprem, Kahramanmaraş’ın yanı sıra Hatay, Gaziantep, Kilis, Osmaniye, Malatya, Adıyaman, Diyarbakır, Şanlıurfa, Adana’da yıkıma neden oldu. Ekipler, bölgede arama kurtarma çalışması başlatırken, saat 13.24’ü gösterdiğinde, bu kez Kahramanmaraş’ın Elbistan ilçesi merkezli 7.6 büyüklüğünde ikinci bir deprem oldu. Bu depremde de ilk depremden etkilenen illerde bazı binalar yıkıldı.

Bölgeye yurdun dört bir yanından da kurtarma ekipleri sevk edildi. Başkent Ankara ve depremin etkilediği illerde kriz merkezleri oluşturdu. Bakanlar bölgeye gitti.

Yabancı ülkelerden de kurtarma ekipleri geldi. Bazı illerde soğuk hava kar yağışının etkili olduğu deprem bölgesinde 16 bin 400 personel ile yabancı ülkelerden gelen personel görev yaparken, ekiplere vatandaşlar da destek oluyor. Bu arada bölgeye diğer illerden de takviye ekip sevki devam ediyor.

Bölgeye ayrıca, şu ana kadar 65 bin kadar çadır ve çadır içi malzeme, 300 binin üzerinde battaniye ve diğer ısıtıcı türü malzemeler gönderildi.

ÖLÜ SAYISI 3 BİN 381

Depremde 5 bin 775 bina yıkılırken, 3 bin 381 kişi hayatını kaybetti, 20 bin 426 kişi de yaralandı. Ekipler, illerde, yıkılan binaların enkazında arama kurtarma çalışmalarına devam ediyor.

SPORCULARIN KALDIĞI KIRÇUVAL OTEL’DE ARAMA ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR

Kahramanmaraş merkezli 2 büyük depremin vurduğu Malatya'da, arama-kurtarma çalışmaları gece boyu sürdü. Ekipler, ilk depremin yıktığı binalarda enkaz altında kalanları kurtarmak için büyük çaba sarf ediyor.

Malatya Büyükşehir Belediyespor takımından 11 voleybolcu ile 4 ampute futbolcunun kaldığı belirtilen Battalgazi ilçesi Kırçuval Otel'de de kurtarma çalışmaları da devam ediyor. Çalışmalar, iş makinelerinin desteği ile yoğun kar yağışı nedeniyle güçlükle sürdürülüyor.

Depremzedeler, valilik ile belediyenin belirlediği barınma merkezlerinde kalırken, büyük çoğunluğu geceyi araçlarında geçirdi. Bazı depremzedeler ise enkazdan çıkardıkları malzemeleri yakarak ısınmaya çalıştı. Valilik ise kentteki son durum ile henüz resmi açıklama yapmadı.

ENKAZDAN 2 KADININ CANSIZ BEDENİ ÇIKARILDI

Depremin vurduğu Diyarbakır'da da arama-kurtarma çalışmaları sürüyor. Bağlar ilçesi Tesisler Kavşak'taki Serin 2 Apartmanı'ndaki enkazdan, 2 kadının cansız bedeni çıkarıldı. Hacire Bayuncuk ile Serap Ateşoğlu'nun cenazeleri, otopsi için hastaneye götürüldü.

ADANA’DA ARAMA ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR

Depremlerde 12 binanın yıkıldığı Adana’da da enkaz bölgelerinde arama kurtarma çalışmaları gece boyunca sürdü. İş makineleri ve vinçlerin de kullanıldığı çalışmalarda beton bloklar kaldırılıp, mahsur kalan yurttaşlara ulaşılmaya çalışılıyor.

Yurttaşlar da ekiplere destek veriyor. Arama-kurtarma çalışmaları devam ederken, enkaz başlarında ailelerin umutlu bekleyişi de sürüyor.

Adana'da şu ana kadar devam eden kurtarma çalışmalarında yıkılan binalardan 140 kişinin cesedine ulaşılırken, yaralanan 2500 kişi de kaldırıldıkları hastanelerde tedavi görüyor.

ALİ'NİN EBRAR SİTESİ ENKAZINDAN MUCİZE KURTULUŞU

Depremin merkez üssü Kahramanmaraş'ta umutlu bekleyiş devam ediyor. Yıkılan binalarda arama- kurtarma ekiplerinin çalışması, gece boyunca devam etti. Kent merkezindeki 8 bloklu Ebrar Sitesi de depremde yıkıldı. Enkazda mahsur kalanlardan Ali isimli gence, gece saatlerinde ulaşıldı. Beton blokların arasında sıkışan Ali için ekipler seferber oldu. Ali, ekiplerin uzun uğraşları sonucu beton blokların kaldırılmasıyla sıkıştığı yerden yaralı kurtarıldı. Ali, sedye ile ambulansa taşınarak, ilk müdahalesi yapıldıktan sonra hastaneye kaldırıldı. AFAD, AKUT ve PAK ekipleri ile diğer arama- kurtarma ekiplerinin yanında gönüllüler de çalışmalara destek verdi. Enkazda mahsur kalanların yakınlarının umutlu bekleyişi sürüyor.

OYUNCAĞA İLİŞTİRDİĞİ HARÇLIĞINI DEPREMZEDELERE GÖNDERDİ

Keşan Kaymakamlığı ve Keşan Belediyesi, depremden etkilenenlere ulaştırılmak üzere yardım kampanyası başlattı. Belediyenin çağrısı üzerine Keşanlılar, elektrikli ısıtıcı, bot, atkı, bere, battaniye, çocuk maması, termal içlik, uyku tulumu, tüplü ısıtıcı, kazak, kışlık kıyafet, çorap ve çocuk bezi gibi ihtiyaçları Keşan Lisesi Kapalı Spor Salonu’na getirdi. Yardım kolilerinin birinden çıkan oyuncak ve üzerine takılmış 100 lira ise dikkat çekti. Küçük çocuğun oyuncağını ve harçlığını bağışlayarak yaptığı yardım, görenleri duygulandırdı.

Çocuğun bağışı, Keşan Belediyesi’nin sosyal medya hesaplarında, “Hem oyuncağını hem harçlığını yollamış. Kocaman yüreğinden öpüyoruz seni çocuk. Deprem bölgesine yardımlarımızı topladığımız Keşan Lisesi Spor Salonumuzda büyük bir titizlikle çalışıyoruz. Küçük bir evladımızın hem oyuncağını hem de harçlığını deprem bölgesine göndermek için bize göndermesine ne denilebilir ki. Bu duyarlılık bu yardımseverlik nasıl anlatılır ki. Kocaman yüreğinden öpüyoruz” notuyla paylaşıldı.

MADEN İŞÇİLERİ KÜÇÜK KIZI VE ANNESİNİ ENKAZDAN KURTARDI

Türkiye Taşkömürü Kurumu’nda çalışan 752 madenci deprem bölgelerindeki arama- kurtarma çalışmalarına katıldı. Yer altında edindikleri tecrübe ile çalışan maden işçileri, Kahramanmaraş'ta küçük kız ve annesini enkaz altından kurtardı. Madenciler, Zonguldak ve Bartın’dan deprem bölgelerine sevk edildi. Kömür üretiminde kullandıkları tahkimat yöntemiyle ilerleyen maden işçileri, Kahramanmaraş’ta anne ve kızını göçükten sağ çıkardı. Küçük kıza sarılarak öpen maden işçileri, büyük sevinç yaşadı.

24'ÜNCÜ SAATTE KURTARILDI, 'ANNE- BABAMIN ÇIKMASINA YARDIMCI OLAYIM' DEDİ

Muğla Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri, AFAD ile koordinasyon halinde bölgede arama-kurtarma faaliyetleri yürütmek üzere 20 personel, 2 tam donanımlı sismik arama kurtarma görüntüleme cihazı olan AKS ve iaşe araçları ile deprem bölgesine hareket etti. Hatay'da yıkılan binanın enkazında arama-kurtarma çalışması yapan ekipler, depremden 24 saat sonra göçük altından Hatice Şeren'i (26) kurtardı. Bu anlar, kurtarma ekibi tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. Görüntülerde Hatice Şeren'in, "Hiçbir yerimde hasar yok. Burada kalıp annemin, babamın çıkmasına yardımcı olayım" dediği anlar yer aldı. Buna izin vermeyen ekiplerin bölgedeki çalışmaları devam ediyor.

5 KİŞİLİK SÜMER AİLESİ, 30 SAAT SONRA ENKAZDAN ÇIKARILDI

Deprem sonrası Erzurum’dan Hatay’a giden AFAD ekibi, enkazdan canları kurtarıyor. Hatay merkez 600 Evler Mahallesi’nde arama- kurtarma görevi yapan AFAD ekibi, 4 katlı binanın enkazında mahsur kalan 5 kişilik aileyi çıkarmak için sabaha kadar uğraştı. AFAD görevlileri, depremden yaklaşık 30 saat sonra enkazdan ilk olarak Hakkı (7), Selim'i (5) daha sonra 30 günlük olduğu belirlenen Miraç bebeği çıkardı. Binada çalışmasını sürdüren ekipler, baba Yusuf Sümer ile anne Özge Sümer’i de sağ çıkardı. Aile, ambulansla hastaneye götürüldü.

MALATYA’DA BABA İLE 8 YAŞINDAKİ KIZI KURTARILDI

Kahramanmaraş’ın Pazarcık ve Elbistan ilçelerinde meydana gelen 7.7 ile 7.6 büyüklüğündeki depremlerin ardından bölgeye yurdun dört bir yanından arama-kurtarma ekipleri sevk edildi. Ordu İtfaiyesi Arama Kurtarma ekibi de Malatya’daki çalışmalara destek vermek amacıyla bölgeye sevk edildi. Depremin vurduğu Malatya’da, Hamidiye Mahallesi Aşıklar Sokağı’nda Ordu itfaiyesi ekipleri, arama-kurtarma çalışması başlattı. Enkaz altından küçük kızın sesini duyan ekipler, alanda çalışmalarını yoğunlaştırdı. Çalışmaların ardından Sadiye Özdemir (8) ile babası Şahin Özdemir, 25 saat kaldıkları enkazdan sağ olarak kurtarıldı.

‘ANNEM KAÇAMADI’

Ekiplerle telefonda konuşarak babasının ve kendisinin bulunmasını sağlayan Sadiye Özdemir'in sözleri ise yürek burktu. Küçük kız, bahçeye çıkmak için hazırlandıkları sırada annesinin farklı odada depreme yakalandığını ve enkaz altında kaldığını söyledi. Sadiye Özdemir, “Annem kaçamadı. Annem yanımızdan ayrıydı. Bize eşya almak için yatak odasına gitmişti bahçeye inecektik. Annemden hiç ses gelmiyor. Annemin elini çektim, tuttum sonra elimi bıraktı. Ondan sonra daha hiç elimi tutmadı. Annem enkazın altında kaldı” dedi.

BURSA EKİBİ, 17 YAŞINDAKİ DİLARA’YI 28 SAAT SONRA KURTARDI

Merkez üssü Kahramanmaraş’ın Pazarcık ve Elbistan ilçeleri olan ve 10 ili etkileyen 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremlerin ardından Türkiye’nin dört bir yanından bölgeye gönderilen ekipler, arama-kurtarma çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Bursa’dan depremin merkez üssü Kahramanmaraş’a giden Osmangazi Belediyesi Sivil Savunma Birimi ekipleri de tam donanımlı arama kurtarma aracı, 4x4 arazi tipi kurtarma aracı, personel taşıyıcı otobüs, 3 pikap yük malzeme donanım aracı ve 38 kişilik arama kurtarma personeli ile arama-kurtarma çalışmaları yürütüyor. Kahramanmaraş merkezde çalışma yapan ekipler, çöken 8 katlı Sözler Apartmanı enkazından ses geldiğini belirleyince enkazdaki çalışmalarını yoğunlaştırdı. Ekipler, beton yığınlarının altındaki Dilara Aktaş’a (17) ulaştı. İlk depremden 28 saat sonra enkaz altından çıkarılan Dilara, ambulansla hastaneye kaldırılarak tedaviye alındı.

32 SAAT SONRA GELEN KURTULUŞ

Kahramanmaraş’ın Pazarcık ilçesi merkezli 7.7 büyüklüğündeki depremde yıkılan Diyarbakır’ın Bağlar ilçesi Tesisler Kavşak'taki Serin 2 Apartmanı'nın enkazından 32 saat sonra Zeynep Ateşoğulları (35) sağ olarak kurtarıldı. Ateşoğulları, ilk müdahalesinin ardından hastaneye götürüldü. AFAD, UMKE, Sağlık, polis, jandarma ve itfaiye ekiplerinin arama kurtarma çalışmaları devam ediyor.

98 DEPREMZEDE GEMİYLE TAHLİYE EDİLDİ

Hatay'ın İskenderun ilçesindeki depremde yaralanan 98 kişi, TCG İskenderun gemisi ile Mersin'de tahliye edildi. Mersin Limanı'na getirilecek olan yaralılar, Mersin Şehir Hastanesi'nde tedaviye alınacak. Ayrıca 1 fırkateyn, 2 korvet, 2 karakol gemisi de İskenderun’a görevlendirildiği bildirildi.

DEPREMİ UNUTMAYAN GÖLCÜK’TEN BÖLGEYE YARDIM

17 Ağustos 1999 depreminin merkez üssü olan Gölcük’te, halk depremzedelere yardım etmek için seferber oldu. 24 yıl önce aynı zorlukları yaşayan vatandaşların, Kahramanmaraş ve çevresindeki deprem bölgesine gönderilmek üzere getirdikleri yardım malzemeleri dağ gibi birikti. Gölcük Belediyesi ve Kızılay tarafından Kavaklı Kültür Merkezi'nde toplanan yardımlar, gıda, giyim, temizlik malzemesi gibi sınıflara ayrıldıktan sonra, TIR'lara yüklenerek deprem bölgesine gönderilecek.

Kongre merkezine yardım getiren Ali Esastürk, "Ben de yaşadım depremi. Buradaydım. Duygularımız çok kabarık. Gözlerimiz doluyor, duygulanıyoruz. Kardeşlerimiz için üzülüyoruz. Dua ediyoruz" dedi.

Giyim yardımı yapan Rümeysa Usta ise "Biz de Gölcük depremini yaşadığımız için onları en iyi biz anlarız. O yüzden biz de yardım etmek istiyoruz. Yanlarında olmak istiyoruz. Tüm Türkiye'nin başı sağ olsun. Kalanlara da Allah sabır versin" diye konuştu.

Ailesiyle birlikte yardım getiren Emre Bal, "Gerçekten kötü bir durum. Bunu biz de yaşadık zamanında. Bundan dolayı çok duygusal bir dönem geçiriyoruz açıkçası. Oradaki vatandaşlarımıza geçmiş olsun diyoruz. Elimizden geldiğince de yardımda bulunmak istiyoruz. Allah yardımcıları olsun. Şartlar, hava koşulları gerçekten kötü" dedi.

VAN, DEPREMZEDELER İÇİN SEFERBER OLDU

Van’da yurttaşlar, depremden etkilenenler için seferber oldu. Büyükşehir ve diğer ilçe belediyeleri ile Van Ticaret ve Sanayi Odası öncülüğünde kentin farklı noktalarında depremzedeler için yardım toplama merkezleri kuruldu. İpekyolu Kaymakamlığı ve Beledisi tarafından da İskele Caddesi'ndeki Atatürk Lisesi Spor Salonu'nda başlatılan yardım kampanyası yoğun ilgi gördü. Dün başlayan ve gece sabaha kadar devam eden yardımlar belediye görevlileri ve yardım gönülleri tarafından kolilenerek TIR ve kamyonlara yüklendi. Yardım TIR'ları deprem bölgesine gönderildi.

Yardımları koordine eden İpekyolu Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili İhsan Emre Aydın, 2011 yılında depremin acısını yaşayan Van halkının depremzedeler için seferber olduğunu söyledi. Aydın, “Yaralarımızı sarma zamanı. Bu yardım TIR'ları Malatya'ya gidiyor. Sayın valimiz de Malatya'ya görevlendirildi. Orada koordinasyonu Sayın Valimiz sağlıyor. İlçemizin yanı sıra diğer ilçelerden de belediyelerin yardım kampanyaları var" dedi.

Yardım kolilerini özel araçları ile getiren kişiler ise depremden etkilenen şehirler için ne gerekiyorsa yapmaya hazır olduklarını söyledi.

KÜÇÜK BEKİR, 24 SAAT SONRA ENKAZDAN KURTARILDI

Kahramanmaraş merkezli 10 ili etkileyen 7.7 büyüklüğündeki depremin ardından bölgeye giden İstanbul'un Esenyurt Belediyesi Arama Kurtarma Ekibi (ESAK), enkaz altında kalanlar için seferber oldu. Çok sayıda binanın yıkıldığı Antakya ilçesinde çalışma başlatan ekipler, enkaz altında 24 saat kalan küçük Bekir'i kurtardı. Çocuğa saat 04.30 sıralarında ulaşan ekipler, annesini de yoğun çabalar sonucu enkazdan çıkardı. Bekir ile annesi, ambulansla hastaneye kaldırıldı.

PAK EKİBİ, 7 KİŞİYİ KURTARDI

Türkiye'yi yasa boğan depremin ardından Van'dan da bölgeye kurtarma ekipleri sevk edildi. Malatya'ya giden Van Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Polis Arama Kurtarma (PAK) ekibi, enkaz bölgelerinde çalışma yaptı. Enkaz altında kalan 7 kişiye ulaşılarak sağ kurtulmaları sağlandı. Van Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, deprem bölgesindeki çalışmaların aralıksız sürdürüldüğü belirtildi.

EYLÜL, 29 SAAT SONRA ENKAZDAN ÇIKARILDI

Adıyaman'ın Malazgirt Mahallesi 1071 Sokak'taki 5 katlı binada sürdürülen arama- kurtarma çalışmalarında, 29 saat sonra mucize yaşandı. Bölgedeki Gümüşhane Belediyesi itfaiyesi ile Trabzon Sürmene Arama Kurtarma (SÜRAK) gönüllü ekipleri, gelen sesler üzerine indikleri enkazdan Eylül İklim Bali adlı çocuğu enkazdan yaralı çıkardı. Hastaneye kaldırılan küçük kızın durumunun iyi olduğu öğrenildi. Eylül'ün mucize kurtuluşu ise cep telefonu kamerasına yansıdı.

DEPREMZELER İÇİN TÜROFED'E BAĞLI OTELLER HAZIR

Öte yandan Ege Turistik İşletmeler ve Konaklamalar Birliği (ETİK) Başkanı ve Türkiye Otelciler Federasyonu (TÜROFED) Başkan Yardımcısı Mehmet İşler, TÜROFED ile Kültür ve Turizm Bakanlığı iş birliğiyle deprem destek kampanyasının başlatıldığını söyledi. TÜROFED'e bağlı tüm tesislerin kapılarının depremzedelere açıldığını aktaran İşler, "1170 İzmir içinden, 1000'e yakın Çeşme'den toplam 2170 yatak, ilk kapasitede verildi. İhtiyaç halinde bunlar artırılmak üzere bekliyor. İzmir, depremzedelere kollarını açmış şekilde bekliyor. Sadece İzmir değil; Bodrum, Antalya, Alanya, Marmaris, İstanbul, Bursa, Kapadokya, Kayser, Ankara, Karadeniz, Mersin, Fethiye, Kuşadası, Didim, Seferihisar, Foça, Ayvalık, Eskişehir, Afyon, Uşak gibi tüm TÜROFED'e bağlı bölgelerde yatak tahsis edildi. Gün, birlik olma günüdür" dedi.

Mehmet İşler, afet merkeziyle koordineli olarak 15 bölgedeki oda sayılarına ilişkin bilgileri merkeze ilettiklerini dile getirdi. Bu kapsamda ilk kafilenin Diyarbakırlı iş insanının kiraladığı uçakla Bodrum'a geldiğini belirten İşler, "Bodrum'un yanı sıra bölgede bulunan TÜROFED tesislerinde depremzedeler ağırlanmaya başlandı. Antalya 20 bin yatak, Alanya 10 bin yatak tahsis etti. Kapadokya, Kayser, Ankara, Karadeniz, Mersin, Bodrum, Marmaris, Fethiye, Kuşadası, Didim, İzmir, Çeşme, Seferihisar, Foça, Ayvalık, Eskişehir, Afyon, Uşak tüm TÜROFED'e bağlı bölgelerde yatak tahsis edildi. AFAD ve Kültür ve Turizm Bakanlığı koordineli bir şekilde bu odaları tahsis edecek" diye konuştu.

'RESMİ KURUMLARLA KOORDİNELİ ÇALIŞILIYOR'

Depremzedelerin otellere getirilmesini Türk Hava Yolları'nın organize ettiğini hatırlatan İşler, "Aynı zamanda iş insanları ve ayrılan bütçe ile tahsis ediliyor. Bu tamamıyla koordine içinde oluyor. Yetkililerin bize söyledikleri talimata göre hareket ediyoruz. Herkes kendi başına yardım etmeye çalıştığında da bir karışıklık çıkıyor ve yardım yerine sağlıklı ulaşmıyor. Bu yüzden resmi kurumların ve illerimizdeki valiliklerin koordinasyonunda olan organizasyonlara destek vererek yol alıyoruz" dedi.

ŞANLIURFA’DA ENKAZDAKİLER İÇİN SEFERBERLİK

Şanlıurfa dahil 10 ili etkileyen 7.7’lik depremde yıkılan binalarda arama- kurtarma çalışmaları 2’nci günde de sürdürülüyor. Depremin şiddetli hissedildiği kentte evleri hasar görenler, geceyi parklarda, spor salonlarında, araçlarda ve sosyal tesislerde konaklayarak geçirdi. Bu sabah itibarıyla kent genelindeki belli noktalarda konaklama için AFAD tarafından çadır dağıtımına başlandı. Çadırlar polis, asker ve bölge halkı iş birliğiyle kurulmaya başlandı. Kent merkezi ile ilçelerinde yaşanan yoğunluk nedeniyle akaryakıt istasyonlarında yakıt ve fırınlarda ekmek sıkıntısı yaşanırken, belediye ekiplerine belli noktalarda sıcak çorba servisi yapıldı.

18 SAAT SONRA KURTARILDI

İpekyolu Caddesi'nde bulunan Osmanağa Apartmanı’nın enkazından 18 saat sonra bir kadın, yaralı olarak kurtarıldı. Kentte arama- kurtarma çalışmaları sürdürülürken, Şanlıurfa ve ilçelerinde 30 binanın yıkıldığı, 95 kişinin hayatını kaybettiği 1195 kişinin ise kent merkezindeki hastanelerde tedavilerine devam edildiği öğrenildi.

8 BİN PERSONEL GÖREVDE

Kent merkezi ve ilçeleri ile yaklaşık 3 milyona varan nüfusuyla depremden etkilenenler için 8 bin kişilik arama-kurtarma ekibi görevlendirildi. Şanlıurfa Valiliği’nde oluşturulan kriz masasında Vali Salih Ayhan, Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül, jandarma, polis ve ilçe belediye başkanları ile krizi 24 saat esasına göre yürütmeye çalışıyor. Kentte yıkım tehlikesi bulunan evlerin tespiti için de ekipler çalışma yürütüyor. Riskin devam ettiği kentte yetkililer, hasarlı evlere girilmemesi uyarısında bulunuyor.

HIRSIZLIKLARA KARŞI POLİS DEVRİYEDE

Depremin ardından evlerini boşaltanların bazılarının, hırsızlık korkusu nedeniyle binaların önünden ayrılmaması da dikkat çekti. Tahliye edilen evlerin çevresinde polis, 24 saat devriye gezerek olası olumsuzlukların önüne geçmeye çalışılıyor.

HASTANELER DEPREM YARALILARI İÇİN BOŞALTILDI

Öte yandan afet öncesi hastanede yatanlar ve hayati tehlikesi bulunmayanlar, taburcu edilirken, depremde yaralananlara yer açılmaya başlandı. Depremde hayatlarını kaybedenlerin cenazeleri de işlemlerin ardından yakınlarına teslim edilerek toprağa veriliyor. Deprem nedeniyle kent merkezi ve ilçelerinde ise elektrik kesintisi devam ediyor.