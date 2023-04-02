İYİ Parti'den farkındalık mesajı: Mutlu yarınlarımızı birlikte inşa edeceğiz
İYİ Parti, "Otizmli çocuklarımıza yaşanabilir bir Türkiye'yi mümkün kılabiliriz. Nitelikli eğitim, gerekli ilgi ve özenle ihtiyaçları olan anlayış ve duyarlılığı gösterebiliriz. Farklılıklarımızla zenginleştiğimiz mutlu yarınlarımızı birlikte inşa edeceğiz" mesajını paylaştı.
Birleşmiş Milletler üyesi ülkeler tarafından, dünya genelindeki otistik spektrum bozukluğuna sahip insanlarla ilgili farkındalık oluşturmak amacıyla 2 Nisan tarihi Dünya Otizm Farkındalık Günü olarak belirlendi.
İYİ Parti'nin resmi Twitter hesabından 2 Nisan Otizm Farkındalık günü mesajı paylaşıldı. Paylaşılan mesaj şöyle:
"Otizmli çocuklarımıza yaşanabilir bir Türkiye'yi mümkün kılabiliriz. Nitelikli eğitim, gerekli ilgi ve özenle ihtiyaçları olan anlayış ve duyarlılığı gösterebiliriz. Farklılıklarımızla zenginleştiğimiz mutlu yarınlarımızı birlikte inşa edeceğiz..."
Otizmli çocuklarımıza yaşanabilir bir Türkiye'yi mümkün kılabiliriz.— İYİ Parti (@iyiparti) April 2, 2023
Nitelikli eğitim, gerekli ilgi ve özenle ihtiyaçları olan anlayış ve duyarlılığı gösterebiliriz.
Farklılıklarımızla zenginleştiğimiz mutlu yarınlarımızı birlikte inşa edeceğiz...#DünyaOtizmFarkındalıkGünü pic.twitter.com/RAobQCx9YZ
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