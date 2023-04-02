İYİ Parti'den farkındalık mesajı: Mutlu yarınlarımızı birlikte inşa edeceğiz

İYİ Parti, "Otizmli çocuklarımıza yaşanabilir bir Türkiye'yi mümkün kılabiliriz. Nitelikli eğitim, gerekli ilgi ve özenle ihtiyaçları olan anlayış ve duyarlılığı gösterebiliriz. Farklılıklarımızla zenginleştiğimiz mutlu yarınlarımızı birlikte inşa edeceğiz" mesajını paylaştı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 02 Nisan 2023 - 18:17
İYİ Parti'den farkındalık mesajı: Mutlu yarınlarımızı birlikte inşa edeceğiz
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Birleşmiş Milletler üyesi ülkeler tarafından, dünya genelindeki otistik spektrum bozukluğuna sahip insanlarla ilgili farkındalık oluşturmak amacıyla 2 Nisan tarihi Dünya Otizm Farkındalık Günü olarak belirlendi.

İYİ Parti'nin resmi Twitter hesabından 2 Nisan Otizm Farkındalık günü mesajı paylaşıldı. Paylaşılan mesaj şöyle:

"Otizmli çocuklarımıza yaşanabilir bir Türkiye'yi mümkün kılabiliriz. Nitelikli eğitim, gerekli ilgi ve özenle ihtiyaçları olan anlayış ve duyarlılığı gösterebiliriz. Farklılıklarımızla zenginleştiğimiz mutlu yarınlarımızı birlikte inşa edeceğiz..."


İyi Parti 2 Nisan Dünya Otizm Farkındalık Günü Otizm

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