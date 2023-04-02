İYİ Parti'ye saldırıda yanıt bekleyen 4 soru

Yayınlanma: 02 Nisan 2023 - 04:00

Güncelleme: 02 Nisan 2023 - 04:00

İYİ Parti İstanbul İl Başkanlığı binasına 2 merminin isabet etmesi sonrası tartışmalar sürüyor. Konuyu Cumhuriyet’e değerlendiren eski İstanbul Organize Suçlarla Mücadele ve Kaçakçılık Şube Müdürü avukat Adil Serdar Saçan ise yanıt bekleyen dört soruya dikkat çekti.

‘ÜZERİNE GİDİLMELİ’

İçişleri Bakanlığı olayın “saldırı” olduğunu söylerken İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü ise “Bölgede bulunan bir inşaatta bekçinin hırsızları kaçırmak için ateş açması sonucu gerçekleşti” açıklamasını yapmıştı.

(Adil Serdar Saçan)

Yaşananları Cumhuriyet’e değerlendiren Adil Serdar Saçan, iki farklı açıklama için “Resmi açıklamalara saygı duyuyoruz ama bana mantıklı gelmiyor. Olayın silahlı saldırı olduğunu düşünüyorum” dedi. Kesinlikle bu konunun üzerine daha kapsamlı gidilmeli diyen Saçan, çelişkili durumları şu şekilde sıraladı:

1- Bekçi eğer yere ateş ettiyse mermiler İYİ Parti binasına nasıl isabet etti?

2- E-5 yönüne doğru 10-12 el ateş edildiği söyleniyor. Hırsızların yola doğru kaçması ilginç. Eğer hırsızlar gerçekten yola doğru kaçtıysa ve bekçi o yönde ateş ettiyse başka insan, araç ve bir yere hiç mi mermi isabet etmedi?

3- Yaklaşık 100 metre mesafe söz konusu. Bu da merminin yorgun mermi olma ihtimalini kuvvetlendirir. Bu mesafeden yorgun merminin camı delmesi çok olası değilken cam nasıl delindi? Nasıl bir silah kullanıldı?

4- O mesafeden camı delecek bir silah kullandıysa bekçiye nasıl bir ruhsat verildi?

(Orkun Özeller)

ÖZELLER: AKLIMIZLA DALGA GEÇİLMESİN

Verilerin, yaşananları kaza ile açıklanamaz kıldığına dikkat çeken Emekli Albay Orkun Özeller, yapılan açıklamalara “Aklımızla dalga geçilmesin” sözleriyle tepki gösterdi. Özeller şunları söyledi:

“Ekipler merminin geldiği yönü tespit edecekleri gibi bulunan mermi çekirdeği ile bunun özelliklerinden uçuş mesafesi ile atış yapan şahsın muhtemel durduğu yeri belirleyebilir. Örneğin MKE’nin 9x19 mm çıkış hızı 370+\- 10 m/sn olarak alındığında yaklaşık değerler verecek olursak; 100 metrede 50 cm, 200 metrede 3 metre, 300 metrede 5 metre bir dağılma yapar. Bulunan iki merminin birbirine olan mesafesi yaklaşık 6 metreymiş. Bu da nişan alınarak atış yapıldığını gösterir. Atıcının çok iyi bir nişancı olmasa da çok tabanca atışı yapan ve tabancaya yabancı olmayan birisi olduğunu değerlendiriyorum.”