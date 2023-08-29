İYİ Partili Kürşad Zorlu'dan 'Ankara' ve 'İstanbul' sorusuna dikkat çeken yanıt

Yayınlanma: 29.08.2023 - 15:42

Güncelleme: 29.08.2023 - 15:54

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in "Yerel seçime ittifak yapılmadan gidilsin" çağrısı siyasetin gündeminde yerini korumaya devam ediyor.

Son olarak basın toplantısı düzenleyen İYİ Parti Sözcüsü Kürşad Zorlu, o çağrının amacını "Siyasi partiler kendi kimlikleriyle kuruluş felsefeleriyle milletimize hizmet edemez hale geldi. Bu bilinç dışılığı ortadan kaldırarak Genel Başkanımız, tümn partilere gelin kendi kadrolarımızla yarışalım diyor" olarak açıkladı.

Öte yandan Zorlu, İYİ Parti'nin yerel seçimlerde kendi adaylarını çıkaracağını da söyledi.

"SİYASİ PARTİLER KENDİ KİMLİKLERİYLE REKABET EDEMEZ HALE GELDİ"

Partisinin genel merkezinde düzenlediği basın toplantısında gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulunan Zorlu, Akşener'in çağrısının amacını “Siyasi partiler kendi kimlikleriyle, öz bilinçleriyle, ortaya koydukları kuruluş felsefeleriyle hizmet edemez, rekabet edemez hale geldi. Bu bilinç dışılığı, normal dışılığı ortadan kaldırmak ve milleti merkezine alan bir anlayışla, onun daha iyi hizmet almasını esas alan bir düsturla Genel Başkanımız diyor ki tüm siyasi partilere ‘gelin kendi kadrolarımızla yarışalım” diyerek açıkladı.

"ERDOĞAN'DAN DA CEVAP BEKLİYORUZ"

İttifak sistemine başından beri karşı olduklarını kaydeden Zorlu, “Bir süre sonra apartman yönetimlerinde, kooperatiflerde, her yerde ittifak kurmak için çağrı oluşacak. Böyle bir siyaset olamaz. Buna artık bir dur demeliyiz. Biz başından beri bu sistemin getirdiği dayatmanın karşısında olduk. Bu tutarlılık içinde bu çağrıda bulunduk. Bu çağrıyı yerine getirme gayesi içerisinde olacağız. Başta Sayın Erdoğan olmak üzere diğer siyasi partilerden ne cevap gelecek hep birlikte göreceğiz” dedi.

İMAMOĞLU- YAVAŞ SORUSU

Mayıs ayındaki seçimlerde Akşener'in cumhurbaşkanı adayı olmasını istediği Mansur Yavaş ve Ekrem İmamoğlu’nun karışına aday çıkarıp çıkarılmayacağı sorulan Zorlu, şu yanıtı verdi:

“2019 seçimlerindeki başarının ortaya çıkışında İYİ Parti’nin büyük bir çabası oldu. Bu fikri zaten genel başkanımız bazı kanallarda söyledi. Orada bir iş birliği kurulması bizim teklifimizdi. O zaman o sorumluluktan ve milletimizin talebinden kaçmadık ve bugünkü görüntü ortaya çıktı. Ancak bazı siyasi partilerin İstanbul ve Ankara’da bazı hedefleri olduğu için bu konuyu çokça köpürtüyorlar ama biz çok net bir şeyi ortaya koyduk. Biz kendi adaylarımızı çıkaracağız. Bunun hazırlık ve çabası içerisindeyiz. Çok kısa bir sürede bu hazırlıkları tamamladığımızda milletimizle bilgisini paylaşacağız.”

"KENDİ ADAYLARIMIZI ÇIKARACAĞIZ"

Yerel seçimlerde adayların çok önemli olduğunu hatırlatan Zorlu, “Sadece büyükşehirler ekseninde bakılmasın. Biz bu kararlılığımızı devam ettireceğiz. Her bir ilçede, ilde vatandaşlarımızın sesini dinlemeye başlayacağız. Eylül ayı ortasında, 15’i gibi Genel Başkanımız bütün illerimizde teşkilatlarımızda bir araya gelecek. Onların görüşlerini, taleplerini dinleyecek. Vatandaşlarımızla da bir araya gelecek" ifadelerini kullandı.

"Ayrıca 1 Ekim itibarıyla belediye başkanlığına veya meclis üyeliğine aday olmak isteyen il ve ilçe başkanlarımızın görevlerinden ayrılmaları konusunda tavsiye kararı aldı" açıklamasında bulunan Zorlu, kararın bu teşkilatlara göndereceklerini ifade etti.

Zorlu, kendi adaylarını çıkaracaklarını ve bunun hazırlıkları içerisinde olduklarını sözlerine ekledi.