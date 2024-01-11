İYİ Parti'den istifa eden Gökhan Zan'a 'Hatay' teklifi... İsmail Küçükkaya şaşkınlığını gizleyemedi: 'Cin gibi adam, hemen aramış...'
6 Şubat depremlerinin ardından memleketi Hatay'daki çalışmalarıyla takdir kazanan ve ardından İYİ Parti'den milletvekili adayı olan ancak kazanamayan Gökhan Zan'ın yeni bir teklif aldığı ortaya çıktı. Zan'ın açıklamasının ardından gazeteci İsmail Küçükkaya şaşkınlığını gizleyemedi.
Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından memleketi
Hatay'da milyonların sesini duyuran eski futbolcu Gökhan Zan ve eşi Müge Uzun
Zan, Halk TV'de önemli açıklamalar yaptı.
İsmail Küçükkaya ile Yeni Bir Sabah programına katılan Zan,
İYİ Parti'den istifa etme sürecini anlattı. Zan, seçim döneminde İYİ Parti'den
gelen teklifi değerlendirerek milletvekili adayı olmuş, ancak Meclis'e
girememişti.
İSTİFA ETMİŞTİ
Daha sonra partiden
ayrılan Zan, şunları söylemişti:
"Bilindiği üzere siyasete girme nedenim Hatay'a destek
olabilmek, deprem gibi ağır bir felaketin ardından Hataylı kardeşlerimin sesini
Meclis'te duyurabilmekten ibaretti. Gelinen noktada siyaset arenasında bunun
pek de mümkün olmadığını görmemden hareketle İYİ Parti'den istifa
ediyorum."
KENDİSİNE YAPILAN TEKLİFİ AÇIKLADI
Gökhan Zan, istifasının ardından kendisine yapılan teklifi açıkladı.
Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ'ın kendisini aradığını aktaran
Zan şöyle devam etti:
"Zafer Partisi Genel Başkanı Sayın Ümit Özdağ aradı.
Sürpriz bir telefon oldu. Hatay'dan aday olmamı istedi büyükşehire. Hem ülkede
hem memleketinde sevilen bir insan olduğumu vurguladı. Nezaketen de çok
teşekkür ettim. Bölen tarafta olmak istemediğimi vurguladım. Kibarca reddettim.
Sonra bana 'Senin gibi bir aday işaret edebilir misin?' dedi. Çünkü göçmen
sayısına dikkat çekti. Özellikle Reyhanlı'daki sayıyı düşürebilecek
politikaların altını çizdi."
"CİN GİBİ ADAM"
İsmail Küçükkaya bu sözlerin üzerine "Buradan eminim
halkımız öyle düşünüyordur. Ümit Özdağ'a bak ne kadar akıllı bir siyasetçi. Cin
gibi bir adam hemen aramış" diye konuştu.
LÜTFÜ SAVAŞ'IN ADAYLIĞINA TEPKİ
CHP'nin Lütfü Savaş'ı yeniden aday göstermesine de tepki
gösteren Zan, "Ceketimi assam kazanırım diyen Lütfü Savaş neyin egosunu
tatmin ediyor?" ifadelerini kullandı.
Depreme dikkat çeken Zan, Lütfü Savaş'a Rönesans Rezidans üzerinden de tepki gösterdi.
Zan, "Belki 1000 kişiye yakın öldü. Müteahhiti kaçmaya çalıştı, yakalandı. Bu adam için idealist dendi. Utandım. Her şeyden paramparça olmuşum bir de idealist dediler" diyerek Savaş'a karşı çıktı.
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