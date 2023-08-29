TFF'den Volkan Demirel ve Gökhan Zan'a Fair Play Özel Ödülü
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) 2022-2023 sezonu Fair Play ve Sosyal Sorumluluk Ödülleri Töreni yapıldı.
TFF Fair Play ve Sosyal Sorumluluk Kurulunun Süper Lig ve 1. Lig kapsamında takım, futbolcu, teknik direktör, başkan/yönetici ve taraftar olmak üzere 5 kategoride yaptığı değerlendirme sonucu ödüle layık görülenler belirlendi.
TFF'nin Riva'daki Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde düzenlenen törene, TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi, yönetim kurulu üyeleri ve davetliler katıldı.
ÖDÜLLER
Törende kategorilere göre ödüle layık görülenler şöyle:
Süper Lig en centilmen takım: Konyaspor
Süper Lig en centilmen teknik direktör: Volkan Demirel (Atakaş Hatayspor)
Süper Lig en centilmen taraftar: Alanyaspor
Süper Lig en centilmen futbolcu: Ferhat Kaplan (Giresunspor)
1. Lig en centilmen takım: Pendikspor
1. Lig en centilmen teknik direktör: Hüseyin Eroğlu (Yılport Samsunspor)
1. Lig en centilmen yönetici: Cumhur Genç (Sakaryaspor
1. Lig en centilmen futbolcu: Marco Paixao (Altay)
En iyi sosyal sorumluluk projesi: Beşiktaş
Fair Play Kurulu Özel Ödülleri: Altınordu Futbol Akademisi (ALFA), Kulüpler Birliği Vakfı, Volkan Demirel ile Gökhan Zan, Atiba Hutchinson.
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