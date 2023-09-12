Gökhan Zan’dan ‘deprem bağışı’ çıkışı: ‘Bir tarafta Hatayspor, diğer tarafta halk’

Yayınlanma: 12.09.2023 - 15:09

Güncelleme: 12.09.2023 - 15:09

İYİ Parti Hatay 2. sıra milletvekili adayı gösterilen, eski futbolcu Gökhan Zan, sosyal medya hesabından depremzedelere yönelik bağışlar için bir çıkış yaptı.

2008 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda (EURO 2008) mücadele eden Türkiye ve İsviçre milli takımlarının eski oyuncuları, depremzedeler yararına yeniden karşılaşmıştı.

Zan söz konusu paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

“Felaketin üzerinden 7 ay geçti. Bu süre içinde gerek sosyal medyada gerekse ulusal medyada çoğu zaman da sahada elimden geldiği kadar şehrimin ve ülkemin yanında olmaya, çaresiz insanların sesi olup çözüm yolları bulmaya çalıştım.

Zorlu süreçte bölge insanı için verilen yardım sözlerinin kişi ve kurumlarca karşılanmadığına şahit oldum. Bu nedenle yardım organizasyonları ile ilgili ciddi bir güven sorunu yaşamaktayım.

“BİR TARAFTA HATAYSPOR, DİĞER TARAFTA HALK”

Geçtiğimiz günlerde organizatörler beni arayarak, Euro 2008 turnuvasında oynadığımız İsviçre-Türkiye maçının o dönemki kadroları ile yeniden yaşatılacağını, oynanacak gösteri maçından elde edilecek gelirin DEPREMZEDELER adı altında yapılan organizasyonun toplanan bağışların Hatayspor ve Hatayspor alt yapısına verileceği söylenmesi üzerine bir tarafta milyon Eurolarla transfer yapan, oyuncu satışı ve sponsorluklarla küllerinden yeniden doğmuş olan Hatayspor, diğer tarafta açlık, sefalet ve evsizlikle mücadele eden HALK! Organizatörlere toplanacak paranın yoklukla mücadele eden Hatay halkı yerine Hatayspor'a verilecek olması nedeniyle organizasyona katılmayacağımı ilettim. Kamuoyunun bilgisine sunarım.”

Bilgilendirme!?



Felaketin üzerinden 7 ay geçti. Bu süre içinde gerek sosyal medyada gerekse ulusal medyada çoğu zaman da sahada elimden geldiği kadar şehrimin ve ülkemin yanında olmaya, çaresiz insanların sesi olup çözüm yolları bulmaya çalıştım.

Zorlu süreçte bölge insanı için… — Gökhan Zan (@GokhanZanResmi) September 12, 2023

“TEKLİFİM KABUL GÖRMEDİ”

Daha bir paylaşım daha yapan Zan, yardım için oynanan maça ilişkin şu şekilde bir açıklamada bulundu:

“Organizatör Cüneyt Yalınkılıç’a bir şartla kabul edebileceğimi iletmiştim. Toplanacak yardımların tamamının yoklukla mücadele eden Hatay halkına bizzat gözlerimle görerek yapılması durumunda kabul edebileceğimi ifade etmiştim.

Fakat teklifim kabul görmedi. Hatta ve hatta organizasyonun içinde Milli takımlardan arkadaşım organizatör Cüneyt Yalınkılıç’a ifade ettiği cümle Hatay daha iyi durumda bu paranın Hatayspor adı altında bağışlanması şartıyla kabul edeceğini söylemiş.

Sanırım Hatay’dan bihaber değiller bu arkadaşlar. Hatayın evladı olarak bundan sonra depremzedelerin adını kullanıp kimse ajitasyon yapmasın. Biraz dürüst olun.”