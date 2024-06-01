İYİ Parti'den istifa eden milletvekili Aykut Kaya CHP'ye mi geçiyor?

İYİ Parti'den istifa Antalya Milletvekili Aykut Kaya'nın CHP saflarına geçeceği belirtiliyor. Kaya'nın danışmanı, teklifin CHP Genel Başkanı Özgür Özel'den geldiğini söyledi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 01.06.2024 - 11:06
İYİ Parti'den istifa eden milletvekili Aykut Kaya CHP'ye mi geçiyor?
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14 Mayıs 2023 Genel Seçimleri'nde İYİ Parti'den Antalya Milletvekili seçilen Aykut Kaya, dün yaptığı açıklamayla partisiyle yollarını ayırdığını duyurmuştu. Aykut Kaya, “İYİ Parti’de milletimize ve ülkemize hizmet etme koşullarının ortadan kalktığını üzülerek görmekteyim. Bu nedenle İYİ Parti üyeliğimden istifa etme kararı aldım” diyerek partisinden istifa ettiğini kamuoyuna resmi sosyal medya hesabından açıklamıştı. Aykut Kaya’nın istifası sonrası geçeceği parti merak konusu olmuştu. 

Milletvekili Kaya'nın, Salı günü Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde (TBMM) çatısı altında yapılacak Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Grup toplantısına katılacağı belirtiliyor. 

"TEKLİF ÖZEL'DEN"

Antalya'nın yerel haber sitelerinden Akdeniz Gerçek'in aktardığına göre, Aykut Kaya'nın danışmanı Çağrı Pehlivanlı, Kaya'nın CHP'ye geçeceği iddialarını "yüksek ihtimalle" diyerek yanıtladı. Pehlivanlı, "CHP Genel Başkanı Özgür Özel ve Aykut Kaya arasında bir görüşme gerçekleşti. Teklif Özgür Başkandan geldi. Vekilimizi uzun süredir takip ettiğini, çalışmalarını takdirle karşıladığını iletti. Bununla beraber birlikte çalışmak istediğini belirtti" dedi.

Kaya’nın istifasıyla İYİ Parti’nin milletvekili sayısı 44’ten 36’ya düştü. 


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