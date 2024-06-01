Özgür Özel, Ahmet Türk ile görüştü

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, parti genel merkezinde Mardin Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Türk ile görüştü.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 01.06.2024 - 00:09
Özgür Özel, Ahmet Türk ile görüştü
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CHP Genel Başkanı Özgür Özel, parti genel merkezinde Mardin Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Türk ile görüştü. 

Özel’in görüşmeye ilişkin sosyal medya hesabından paylaştığı mesaj şöyle:

“Mardin Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Türk ile Genel Merkezimizde biraraya geldik. Halkın iradesini hiçe sayan kayyum politikasının karşısında olduğumuzun, demokratik siyasetin önündeki tüm engellerin kaldırılması gerektiğinin altını çizdik."


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