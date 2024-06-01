Özgür Özel, Ahmet Türk ile görüştü
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, parti genel merkezinde Mardin Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Türk ile görüştü.
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, parti genel merkezinde Mardin Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Türk ile görüştü.
Özel’in görüşmeye ilişkin sosyal medya hesabından paylaştığı mesaj şöyle:
“Mardin Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Türk ile Genel Merkezimizde biraraya geldik. Halkın iradesini hiçe sayan kayyum politikasının karşısında olduğumuzun, demokratik siyasetin önündeki tüm engellerin kaldırılması gerektiğinin altını çizdik."
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