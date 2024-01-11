İYİ Parti'den istifa etti: 'Adaylığı satın almayacağız'

Yayınlanma: 11.01.2024 - 17:10

Güncelleme: 11.01.2024 - 17:10

Kapatılan Tekirova Belediyesi'nin eski başkanı Yusuf Üras, Kemer'de 2019 seçimlerinde MHP'den Cumhur İttifakı'nın belediye başkan adayı oldu. Seçimi kaybeden Üras, bir süre sonra partisinden istifa edip İYİ Parti'ye geçti. Yusuf Üras, genel seçimde de İYİ Parti için çalıştı. 31 Mart yapılacak seçimlerde İYİ Parti'den Kemer Belediye Başkan adayı olarak açıklanmayı bekleyen Yusuf Üras, Eylül 2023'te Arslanbucak Mahallesi'nde seçim ofisi açtı.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ve kendisinin yan yana fotoğrafını binaya kaplattıran Yusuf Üras, bugün yaptığı basın açıklamasında, kendisine verilen sözün tutulmadığını, İYİ Parti'de adaylıkların ihale yapılır gibi verildiğini öne sürerek, partisinden istifa ettiğini söyledi.

'ADAYIMIZSINIZ' DEDİLER'

Yusuf Üras, "İYİ Parti'ye parti içerisindeki arkadaşlarımızın tavsiyesiyle katıldık. Daha sonraki süreçte bize 'Partimizin adayısınız' demişlerdi. Meral Hanımla, Burak Akburak'la ve partinin bütün kademeleriyle görüştüğümüzde bize 'Adayımızsınız' dediler. Hatta binamızın giydirilmesinin dizaynına varıncaya kadar genel merkez yaptırdı. Bununla ilgili Burak Akburak, bu giydirmenin doğru olacağını Meral Hanım'ın da oraya konulması gerektiğini söyledi. Adaylığımız onaylandı. Fakat daha sonra adaylığımızın açıklanması geriye bırakıldı. Kemer'in rantının büyük olduğunu bilen bütün partiler adaylık açıklamalarını en sona bırakıyor. Dolayısıyla İYİ Parti de sonraya bıraktı. Başka partiden aday olamayanların, partisinden aday olmasını isteyerek, pazarlık oluşturmaya çalıştı. Bu süreç, 1 hafta, 15 gün sürecinde devam ediyordu. Biz bu süreçte bugün saat 14.00 olarak kendilerine son süre verdik. Dedik ki 'Bugün saat 14.00'e kadar açıklamayı yaptınız yaptınız yoksa biz yolumuza devam edeceğiz' dedik. Çünkü yaptıkları şey şuydu, başka partiden aday olamayanların bu partide pazarlık masasına oturtulup, ihale yapılmaktadır. Biz de bu ihaleye girmiyoruz ve girmeyeceğiz de. Biz adaylığı satın almayacağız. Biz Kemer'e hizmet etmek için varız" dedi.

'ASLA ADAYLIKLARI PARAYLA SATIN ALMAYACAĞIZ'

Parti içerisinde bazı kişilerin partiden nemalandığını öne süren Yusuf Üras, "Partiden nemalanan insanların bizden para istemeleri ve başka adaylarla bizi kıyaslamaya çalışmaları bizi rahatsız etmiştir. Çünkü biz Kemer'e olan sevgimizi, sevdamızı, hizmet aşkımızı kimsenin pazarlık maşası olarak, pazarlık konusu yapmamız mümkün değil. Dolayısıyla parti şu anda pazarlık aşamasında. Hatta biraz önce bana 'İstifa etme, biraz daha bekle' demelerine rağmen, biz bu pazarlığın içerisine oturmadık. Kemer'imize hizmet mücadelemize, yolumuza devam edeceğiz. Ama asla adaylıkları parayla satın almayacağız, kime satmak istiyorlarsa satabilirler" diye konuştu.

'TEK TEK DEŞİFRE EDECEĞİZ'

Partiye üye sayısını artırmak için kendilerinden çalışma yapmalarının istendiğini, bunun üzerine gerekli çalışmaları yaptıklarını söyleyen Yusuf Üras, "Başvuranların birçoğu daha üye yapılmadı. Ama üye yapılanlarla beraber bizim 1000 üye hedefimiz vardı, bu 1000 üyeyi geri çekiyoruz. Önümüzdeki birkaç gün içerisinde bu oyunun içerisinde kimler var, en yukarıdan Meral Hanım'dan, en aşağıya kadar bunları tek tek deşifre edeceğiz. Bugüne kadar İYİ Parti ile ilgili duyduğumuz bütün olayların doğru olmadığını düşünüyorduk ama gördük ki duyduklarımızdan daha fazlası varmış" dedi.

Basın açıklamasının ardından Yusuf Üras'ın seçim ofisindeki Meral Akşener fotoğrafları sökülmeye başlandı. Söküm işleminin Akşener'in gözlerinden başlanması sırasında Yusuf Üras, "Gözlerine inanmıştım, gözlerine dokunmasa iyiydi" dedi.