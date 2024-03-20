İYİ Parti'den, MHP'nin kurultay davetine açıklama: Bahçeli bizzat yazı göndermiş

Yayınlanma: 20.03.2024 - 14:38

Güncelleme: 20.03.2024 - 14:38

MHP 14. Olağan Büyük Kurultayı'na, İYİ Parti'nin ilk kez davet edilmesi dikkat çekti. Konuya ilişkin soruları yanıtlayan İYİ Parti Sözcüsü Kürşad Zorlu, davetin bizzat MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'den geldiğini söyledi.

Zorlu, açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

“Bildiğim kadarıyla bu davet Sayın Bahçeli’den Sayın Genel Başkanımıza bizzat resmi yazışma yoluyla gerçekleşti. Biz de Genel Sekreterimiz Sayın Ayfer Yılmaz ve Hukuk Politikaları Başkanımız Sayın Hakan Şeref Olgun’un katılımıyla kongrede yer aldık. Bunlar Türk siyasetinin olağan, olması gereken durumları. Siyasetin barışçıl bir rekabet iklimiyle devam etmesinden yanayız. Buna da devam edeceğiz.” sözlerini sarf etti.

MHP ve İYİ Parti’nin Ramazan Bayramı’nda bayramlaşıp bayramlaşmayacağının sorulması üzerine Zorlu, “İlk önce bir seçim bitsin. Bayramı da görelim inşallah huzurla. O günleri de inşallah hep birlikte görürüz” ifadesini kullandı.