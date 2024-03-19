Seçime 12 gün kala dikkat çeken anket: ‘İYİ Partililerin yarısı İmamoğlu diyor’

MAK Danışmanlık Şirketi Başkanı Mehmet Ali Kulat, son yaptıkları anket sonrasında ortaya çıkan sonuçları değerlendirdi. Kulat CHP ve AKP’nin dışında diğer partilerin seçime olan etkisini aktardı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 19.03.2024 - 10:57
Seçime 12 gün kala dikkat çeken anket: ‘İYİ Partililerin yarısı İmamoğlu diyor’
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MAK’ın 30 büyükşehirde gerçekleştirdiği ve geçtiğimiz hafta sonuçlarını kamuoyu ile paylaştığı ankette İstanbul’da İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Cumhur İttifakı’nın adayı Murat Kurum’un 1.5 puan önünde görünüyordu.

Gerçek Gündem’de yer alan habere göre Mehmet Ali Kulat DEM, İYİ Parti, Yeniden Refah Partisi ve Zafer Partisi’nin seçime etkisi hakkında açıklamalarda bulundu.

"DEM’DEN KURUM’A OY GİTMİYOR"

Kulat sorulara şu şekilde cevap verdi:

“Genel seçimlerde İstanbul’da yüzde 10 bandında oy alması muhtemel olan DEM Parti’nin, görünen o ki -seçmenin davranışı- itibariyle diyelim; şu an her üç seçmeninden ikisi sayın Ekrem İmamoğlu’na, biri DEM Parti’ye oy veriyor. DEM’den AK Parti’ye, Murat Kurum’a giden bir oy yok.

“İYİ PARTİLİLERİN YARISI İMAMOĞLU DİYOR”

Normalde İYİ Parti’nin de genel seçim anlamında 7-8 bandında bir oyu var İstanbul’da. Bu seçmenin de yaklaşık olarak üçte ikilik bir bölümü, ‘yarısından biraz fazla’ diyelim doğru olan cümle o, şu anda Ekrem İmamoğlu’na oy veriyor ve Buğra Kavuncu’ya oy vermiyor. ‘Yarısı’ diyelim genel anlamda, ona yakın bir rakam çünkü. Buğra Kavuncu’nun aldığı bütün oylar, geçen seçimde Ekrem İmamoğlu’na giden oylar. Bu da önemli bir durum. Buğra Kavuncu, 5 ve üstü oy alırsa Ekrem İmamoğlu’na ciddi bir zarar vermiş olur.

“YRP’NİN TÜM OYU KURUM’DAN GELİYOR”

Peki, AKP – MHP kanadında durum ne?

Şu ana kadar İstanbul’da çok yüksek bir oranda oy alamıyor Yeniden Refah Partisi. Türkiye’nin diğer bazı illerinde, güneydoğu taraflarında bir etkisi var. Şanlıurfa’da var, Elazığ’da var, Malatya’da var. Buralarda bazı yerlerde başa güreşiyor, bazı yerlerde ikinci parti, üçüncü parti oluyor. Ama İstanbul’da böyle bir etkiyi en azından şu düzeyde görmüyoruz.”

ZAFER PARTİSİ’NİN ETKİSİ NE OLACAK?

Kulat, özellikle Mayıs 2023’teki cumhurbaşkanlığı seçiminin ikinci turunda gündemin ilk sıralarında yer bulan Zafer Partisi’nin adayı Azmi Karamahmutoğlu’yla ilgili de değerlendirmelerde bulundu.

Karamahmutoğlu’nun ‘eski Ülkü Ocakları Genel Başkanı’ kimliğiyle MHP’den, yani Cumhur İttifakı kitlesinden oy alabileceğini dile getiren Kulat, siyasetçinin ‘Karadenizli’ kimliğinin ise İmamoğlu’na oy verebilecek seçmeni etkileyebileceği görüşünü dile getirdi.


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