İYİ Parti’den siyasete atılan milli tekvandocu İrem Yaman: Algıyı kırmak için çalışacağım

26 Temmuz 2022 Salı, 04:00

İki kez dünya şampiyonluğu bulunan eski milli tekvandocu İrem Yaman, İYİ Parti’den siyasete atıldı. Türk spor tarihine adını altın harfle yazdıran 27 yaşındaki Yaman, siyasete atılma kararını, çevresinden gelen tepkileri Cumhuriyet’e anlattı.

Spor kariyerinin ardından siyaset kararı nasıl geldi? Ailede siyasetle ilgilenenler var mı? Çevrenin tepkileri neler oldu?

Türkiye’de yaşayan herkes siyasetin sonuçlarına maruz kalıyor. İnsanlar günlük hayata etkisi nedeniyle siyasetin bir parçası olmak zorunda kalıyor. Sadece “Ben birincil iş olarak siyasetçiyim” demiyorlar. Ben onu demiş oldum. Karar vermek zor olmadı. Çünkü yaşanılan sorunları konuşanların sesi olmalıydım. İçlerinden birinin siyasette olması gerekiyordu. Ailem de herkes gibi sorunları konuşuyor ama profesyonel olarak siyaset yapan yok. Siyasete girme gerekçemi aileme açıklayınca anne ve babam çok gurur duydu. Çünkü kendim için değil; kadınlar, gençler, sporcular ve gelecek neslin daha iyi bir Türkiye’yi için yaşaması bu adımı attım. Çevremden çok güzel tepkiler, mesajlar alıyorum.

Profesyonel spor sonlandı ama sağlıklı yaşam için siyasetteyken spora zaman kalacak mı?

Kendimi bildim bileli spor yapıyorum. Siyasetle birlikte zor oluyor ama ben bahanelere sığınmaktansa çözüm üretmeyi seviyorum. Hayatımda spor her zaman olacak, onun için zaman ayıracağım.

Neden İYİ Parti? Siyaset yapma yolculuğu nasıl başladı?

İYİ Parti’ye katılmadan önce siyaset kararı almıştım. Nerede daha doğru olacağını düşünürken İYİ Parti’ye karar verdim. Çünkü tüm ortak değerlerimizin aynı çatı altında vücut bulduğu, gençlerin düşüncesine, yaşam tarzına saygı duyulan, yenilikçi ve özgürlükçü bir parti.

"ATATÜRK’ÜN TANIMLAMASI"

Türkiye‘de az sayıda da olsa sporculuktan gelen siyasetçiler var. Onlar hakkında ne düşünüyorsunuz?

Sporcu siyasetçilerin yaptığı siyaset sonucu oluşan algıyı kırmak için elimden geleni yapacağım. Çünkü bu zamana kadar sporcu siyasetçiler ne yazık ki güzel bir profil sergilemedi. Ben Atatürk’ün sporcuyu zeki, çevik ve ahlaklı olarak tanımlaması gibi siyasette de bu özelliklerin ön planda olması için çok çalışacağım.

Gelecekte Meclis‘te olduğunuzu ve Genel Kurul‘daki bir gerginliğe denk geldiğinizi varsayalım. Bu durumda tavrınız nasıl olur?

Şiddet asla çözüm olamaz. Şiddet uygulamanın da kabul edilir bir bahanesi olamaz.Milleti temsil eden devlet görevlilerinin, buna Cumhurbaşkanı da dahil, yaptığı her hareketin insanlara örnek olması gerektiğini düşünüyorum.

Partiye katıldığınızdan bu yana Akşener‘le yakın temas halindesiniz. Genel başkanın temposuna yetişmek zor olmuyor mu?

27 yaşındayım, hayatımda ilk defa spor dışında yorulduğumu hissettim. Genel başkanımızın yoğun bir temposu var. Yaptığı esnaf ziyaretleri son derece yorucu. Ancak gördüklerimden şunu söyleyebilirim ki alacağı oyların her birini alnının teriyle alıyor.

"ADALETLİ VE DEMOKRATİK"

Siyasetteki hedefiniz nedir?

Milletimizin hak ettiği refaha kavuştuğu, gençlerin mutlu olduğu, kadınların can güvenliğinden endişe etmediği, cinsiyet eşitsizliğinin konuşulmadığı, spora ve sporcuya hak ettiği değerin verildiği, 7’den 70’e herkesin gece yatağına tok girdiği, adaletli ve demokratik Türkiye’yi geri kazanabilmek siyasetteki tek hedefim.