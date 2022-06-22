İYİ Parti'ye katılan İrem Yaman kimdir? İrem Yaman nereli, kaç yaşında?

22 Haziran 2022 Çarşamba, 16:00

1995'te Ankara'da doğan İrem Yaman 8 yaşında, tekvando hakemi babası Hasan Yaman'ın antrenörlüğüyle tekvandoya başladı. Hacettepe Üniversitesi Beden Eğitimi Bölümünden mezun olan Yaman, Selçuk Üniversitesi'nde yüksek lisans eğitimi alıyor.

İREM YAMAN'IN KİCK BOKS KARİYERİ

2012 WAKO Dünya Gençler Kick Boks Şampiyonası'nda, 70 kg semi-contact kategorisinde bronz madalya kazandı. Ertesi yıl, Krynica-Zdrój'taki WAKO Avrupa Gençler Kick Boks Şampiyonası'nda gümüş madalya elde etti.

İREM YAMAN'IN TEKVANDO KARİYERİ

İlk uluslararası turnuvaSI 2014 Avrupa 21 Yaş Altı Tekvando Şampiyonası'nda altın madalyanın sahibi oldu.

Mayıs 2015'te, 62 kg kategorisinde katıldığı Çelyabinsk'teki Dünya Şampiyonası'nda, şampiyonluğa ulaştı. Dünya Üniversite Yaz Oyunları'nda,gümüş madalya kazandı. Dünya Grand Prix'sinin Samsun ayağında, Nur Tatar ile birlikte bronz madalyanın sahibi oldu. Avrupa 21 Yaş Altı Şampiyonası'ndaki 62 kg kategorisinde, finaldeki rakibi Ana Ciuchitu'yu yenerek turnuva tarihindeki ikinci altın madalyasına ulaştı.

Mayıs 2016'da, Montrö'deki Avrupa Şampiyonası'nda, 62 kg kategorisinde altın madalya kazandı.Aynı kategoride mücadele ettiği İslami Dayanışma Oyunları'nda, kategorisini şampiyon olarak tamamladı. Yine aynı kategoride mücadele ettiği, Ağustos 2017'de, Taipei'da düzenlenen Dünya Yaz Üniversite Oyunları'nda, üst üste ikinci kez oyunlardan altın madalyayla ayrıldı. 2017 Dünya Tekvando Grafd Prix'sinin Eylül ayında gerçekleştirilen Rabat ayağında, 67 kg kategorisinde Ruth Gbagbi ile birlikte bronz madalya kazanan iki sporcudan biri oldu. Dünya Grand Slam'inde yer aldığı 57 kg kategorisinde, finalde altın madalyaya ulaştı.Mayıs 2018'de, Kazan'da düzenlenen Avrupa Şampiyonası'ndaki 62 kg kategorisinde, finalde karşılaştığı Marta Calvo'yu mağlup ederek üst üste ikinci kez Avrupa Şampiyonası'ndan altın madalyayla döndü. Haziran 2018'de, Tarragona'daki Akdeniz Oyunları'nda yer alan 57 kg kategorisinde, final maçında Rıdviye es-Seyid Nida karşısında aldığı galibiyetle birlikte altın madalyanın sahibi oldu.

15-19 Mayıs 2019 tarihleri arasında Manchester'da gerçekleştirilen Dünya Şampiyonası'ndaki 62 kg kategorisinde mücadele etti. Final müsabakasında Caroline Santos ile karşılaşan Yaman, rakibini 21-7 mağlup ederek altın madalya kazandı. Bu şampiyonlukla birlikte, iki kez dünya şampiyonluğuna ulaşan ilk Türk kadın tekvandocu oldu.

HAKSIZLIĞA UĞRADIĞINI SÖYLEDİ, KARİYERİNİ SONLANDIRDI

Dünya ve Avrupa şampiyonu milli tekvandocu İrem Yaman, 2020 Tokyo Olimpiyatları'nda yer almayacağını söyleyerek, "Benim uğradığım bu haksızlığa başka kadın sporcuların uğramaması için elimden geleni yapacağım" ifadelerini kullanmıştı.

Yaman, daha önce yaptığı basın toplantısında 2020 Tokyo Olimpiyatları'na hak ettiği halde katılamama gibi bir durumla karşı karşıya olduğunu belirtmişti.

İREM YAMAN İYİ PARTİ'YE KATILDI



İrem Yaman, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım ile İYİ Parti'ye katıldığını açıkladı.

Yaman sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Profesyonel sporculuk kariyerimdeki mücadelemi bundan sonra ülkemin refahı için sizlerin temsilcisi olarak sürdürmeye karar verdim. Ve ilk adımı bugün attık. Çünkü yenilikçi ve Cumhuriyetçi olanların yeri, gerçekten yenilikçi ve Cumhuriyetçi olanların yanıdır" dedi.