İYİ Parti'den 'Suriye' hamlesi: Dışişleri'ne resmen başvuru yapıldı
İYİ Parti'de Genel Başkan Meral Akşener tarafından görevlendirilen Ahmet Kamil Erozan, Mehmet Tolga Akalın ve Turhan Çömez'in yer aldığı çalışma grubunun Suriyeli yetkililerle görüşmek üzere bu ülkeye gönderilecek heyette yer alması planlanıyor. Parti, Suriye ziyaretinin gerekçelerinin yer aldığı resmi başvuru yazısını Dışişleri Bakanlığı'na iletti.
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Suriye'deki olası gelişmeler ve buna yönelik politikaları istişare edecek bir çalışma grubu oluşturdu.
Çalışma grubunda Uluslararası Politikalar Başkanı Ahmet Kamil Erozan, Milli Güvenlik Politikaları Başkanı Mehmet Tolga Akalın ve başdanışmanlarından Turhan Çömez yer alıyor.
İYİ Parti'nin Suriyeli yetkililerle görüşmek üzere bu ülkeye göndermeyi planladığı heyetin de çalışma grubundaki isimlerden oluşması bekleniyor.
Suriye'yi ziyareti planlanan heyet için İYİ Parti tarafından dün Dışişleri Bakanlığı'na resmi yazıyla başvuru yapıldı. Başvuru yazısında görüşmelerin hangi gerekçelerle gerçekleştirilmek istendiğine yer verildi.
GÜNDEMDE 4 KONU VAR
İYİ Parti heyetinin Suriye ziyaretinin gerçekleşmesi halinde Suriyeli yetkililerle görüşmede gündeme getirilecek 4 başlık belirlendi.
Bu başlıklar şöyle:
- Ülkelerini terk etmek zorunda kalan Suriyelilerin vatanlarına geri dönmelerinin sağlanabilmesi için gerekli ekonomik, toplumsal ve güvenlik koşullarının sağlanabilmesine katkıda bulunmak.
- Suriye’nin toprak bütünlüğünün korunması amacıyla bu ülkede varlığını sürdüren PKK/YPG terör örgütünün faaliyetlerine son verdirilmesi için ortak bir strateji geliştirilmesi.
- Suriye’nin yeniden imarı ve uluslararası topluma dönüşünün sağlanması için diplomatik desteğin sağlanması.
- Suriye’de faaliyet gösteren ve Türkiye ile Suriye’ye güvenlik tehdidi yaratan PKK/PYD dışındaki terör örgütleriyle mücadelede ortak bir yaklaşım geliştirilmesi.
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