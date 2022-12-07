İYİ Parti'den 'Suriye' hamlesi: Dışişleri'ne resmen başvuru yapıldı

07 Aralık 2022 Çarşamba, 11:52

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Suriye'deki olası gelişmeler ve buna yönelik politikaları istişare edecek bir çalışma grubu oluşturdu.

Çalışma grubunda Uluslararası Politikalar Başkanı Ahmet Kamil Erozan, Milli Güvenlik Politikaları Başkanı Mehmet Tolga Akalın ve başdanışmanlarından Turhan Çömez yer alıyor.

İYİ Parti'nin Suriyeli yetkililerle görüşmek üzere bu ülkeye göndermeyi planladığı heyetin de çalışma grubundaki isimlerden oluşması bekleniyor.

Suriye'yi ziyareti planlanan heyet için İYİ Parti tarafından dün Dışişleri Bakanlığı'na resmi yazıyla başvuru yapıldı. Başvuru yazısında görüşmelerin hangi gerekçelerle gerçekleştirilmek istendiğine yer verildi.

GÜNDEMDE 4 KONU VAR

İYİ Parti heyetinin Suriye ziyaretinin gerçekleşmesi halinde Suriyeli yetkililerle görüşmede gündeme getirilecek 4 başlık belirlendi.

Bu başlıklar şöyle: