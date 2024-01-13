İYİ Parti'den 'teröre karşı' ortak bildiri yayımlanması talebi

Yayınlanma: 13.01.2024 - 17:11

Güncelleme: 13.01.2024 - 17:12

İYİ Parti Sözcüsü Kürşad Zorlu, partinin, terör ve onun destekçilerine karşı milli birliği bir kez daha ortaya koyabilmek adına ortak bildiri yayımlanması talebinin TBMM Başkanlığı'na sunulduğunu bildirdi.

Zorlu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde PKK terör örgütü tarafından gerçekleştirilen hain terör saldırısı neticesinde şehit ve yaralıların bulunduğunu anımsattı.

"MECLİS BİLGİLENDİRİLSİN"

Bu kapsamda Genel Başkan Meral Akşener'in, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile telefonda görüşerek terörle mücadeledeki kararlılıklarını ve hassasiyetlerini paylaştığını belirten Zorlu, şunları kaydetti:

"Bu kapsamda terör ve onun destekçilerine karşı milli birliğimizi bir kez daha ortaya koyabilmek adına Grup Başkanvekilimiz Sayın Müsavat Dervişoğlu tarafından ortak bir bildiri metni yayımlanması talebimiz TBMM Başkanlığına sunulmuştur. Ayrıca yine Genel Başkanımız Sayın Meral Akşener'in kararı doğrultusunda İYİ Parti Grubu olarak Anayasa'nın 98'inci, TBMM İçtüzüğü'nün 102 ve 103'üncü maddeleri gereğince bu konuda bir genel görüşme açılması, Milli Savunma, İçişleri ve Dışişleri Bakanlarının yaşanan bu süreç ve son durumla ilgili Meclis'imizi bilgilendirmesini talep etmiş bulunuyoruz.

Terör örgütleriyle her alanda, en etkin mücadelenin sürdürülebilmesi temel gayemiz olacaktır. Şehitlerimize sonsuz minnet ve rahmetle."