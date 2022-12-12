İYİ Parti'den türban düzenlemesine ilişkin açıklama: Çoğunluğun eğilimi 'evet' yönünde

12 Aralık 2022 Pazartesi, 16:56

İYİ Parti Sözcüsü Kürşad Zorlu, partisinin genel merkezinde basın toplantısı düzenledi.

Zorlu, AKP'nin "türban serbestisine anayasal güvence" getiren ve evlilik birliğini tanımlayan anayasa değişiklik teklifini İYİ Parti Genel İdare Kurulu'nda (GİK) değerlendirildiğini açıkladı.

Ülke ve milleti yakından ilgilendiren kritik konularda partinin yetkili kurullarıyla karar almayı gelenek haline getirdiklerini belirten Zorlu, konuyu etraflıca değerlendirme fırsatı bulduklarını vurguladı.

Zorlu, teklife ilişkin aldıkları kararı şu ifadelerle açıkladı:

"GİK'te iki hususun altı çizildi. Bu metinde riskli gördüğümüz, ileride problem yaratacağını düşündüğümüz bazı temel hususlar, ifadeler var. Bunların değiştirilmesi gerekmektedir. GİK’ten çıkan birinci eğilim, ortak görüş budur. GİK'te çoğunluğun eğilimi olumlu bir kanaat içerisinde olduğumuz ve evet yönündedir. Anayasa değişikliklerinde gizli oylama olması nedeniyle burada bağlayıcı bir karar, grup kararı alamıyoruz."

Zorlu, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in önümüzdeki günlerde milletvekilleri ve parti kurucular kurulu ile bir araya geleceğini ve yetkili kurulların Anayasa değişikliği metni üzerindeki eğilimini etap etap paylaşacaklarını ifade etti.