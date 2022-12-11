Muhalefetten Meclis'e sunulan türban tasarısıyla ilgili ilk tespit: AKP yasayla kışkırtıyor
Tasarıyı yarın MYK’de görüşecek olan CHP’de kurmaylar, “Burada sadece dini nedenlerden bir yapı çiziliyorsa, bunu değerlendirmek lazım. Teklifin ikinci maddesi provoke edici” yorumunu yaptı. İYİ Parti ise konuyu Genel İdare Kurulu’nda ele alacak.
AKP’nin başörtüsüyle ilgili anayasa değişikliği teklifini Meclis’e sunmasının ardından gözler muhalefetin ne yapacağına çevrildi.
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun başörtüsüyle ilgili verdiği yasa teklifine anayasa değişikliği teklifiyle yanıt veren iktidar, dün teklifini TBMM Başkanlığı’na sundu. Teklifte başörtüsüyle ilgili “Hiçbir kadın; dini inancı sebebiyle başını örtmesi veya tercih etiği kıyafetinden dolayı eğitim, öğrenim, çalışma, seçme, seçilme, siyasi faaliyette bulunma, kamu hizmetlerine girme ile diğer herhangi bir temel hak ve hürriyeti kullanmaktan ya da kamu veya özel kesim tarafından sunulan mal ve hizmetlerden yararlanmaktan hiçbir suretle yoksun bırakılamaz” maddesi yer aldı.
Teklifin ikinci maddesinde ise, anayasanın 41. maddesinde “Evlilik birliği ancak kadın ile erkeğin evlenmesiyle kurulabilir” ifadesinin yer almasını öneriyor. Teklifte 336 milletvekilinin imzası yer alıyor.
İKİ MADDE AYRI OYLANACAK
Edinilen bilgiye göre, CHP önce konuyu yarın yapacağı Merkez Yönetim Kurulu toplantısında ele alacak. Teklifin ikinci maddesinin “provake edici” olduğunu belirten CHP kaynakları, “Teklif olarak getirdikleri şey zaten Medeni Yasa’mızda var. Bunu başka amaçla getirmeleri insanlarımızın vicdanını rahatsız eden bir konu. Başörtüsüyle bu konunun bir ilgisi yok” değerlendirmesini yapıyor.
İki maddenin TBMM Genel Kurulu’nda ayrı ayrı oylanabildiğine dikkat çeken CHP kurmayları, “Başörtüsüyle ilgili maddeyi inceleyeceğiz. Konuyu sadece başörtüsü olarak görmemiz lazım. Kadın, başörtüsü olsun olmasın kılığıyla kıyafetiyle özgür olmalı. Burada sadece dini nedenlerden bir yapı çiziliyorsa, bunu değerlendirmek lazım” bilgisini paylaştı.
İYİ Parti kaynakları da teklife karşı yapacakları hamlenin yarın toplanacak partinin en yetkili organı Genel İdare Kurulu’nda değerlendirileceğini aktarıyor.
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