İYİ Parti'den Ukrayna açıklaması: " Krizin ülkemize olabilecek yansımaları asgari düzeyde tutulmalıdır"
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Başkanlık Divanı'nı topladı. Ukrayna gündemi ile toplanılan Divan sonrasında yazılı açıklama yapıldı. İYİ Parti'den yapılan açıklamada "Ekonomimizin mevcut kırılganlığı dikkate alınmalı. Krizin ülkemize olabilecek yansımaları asgari düzeyde tutulmalı. Krizin ülkemiz açısından gündeme getireceği sıkıntıların yönetilmesine öncelik verilmeli" denildi.
İYİ Parti Başkanlık Divanı Toplantısı sonrası Ukrayna-Rusya gerilimi ile ilgili yazılı açıklamada bulunuldu.
Açıklamada, “Ukrayna ve Rusya arasındaki uzlaşmazlığın bağımsız ve egemen bir devletin toprak bütünlüğünün ne ad altında olursa olsun ihlal edildiği bir noktaya gelmiş olması, uluslararası hukukun ve kurallarının ihlali niteliğinde olduğu gibi Avrupa’nın güvenlik mimarisinin temel belgesi olan Helsinki Nihai Senedi ve o zamandan bu yana varılmış olan diğer mutabakatların da yok sayılması demektir. Rusya’nın ‘Özel Askeri Harekat’ adı altında Ukrayna’nın Donbass bölgesinde yürüttüğü, Ukrayna’nın ‘silahsızlandırılması’ adı altında ülkenin diğer bölgelerine de yaymış olduğu bu saldırının hem Ukrayna vatandaşları hem de Ukrayna’nın altyapısı ve ekonomisi açısından yıkıcı sonuçları olması kaçınılmaz görülmektedir. İktidarın bu kaygı verici durumun özü konusunda mevcut askeri çatışma ortamında siyasi çağrıların ötesinde yapabileceği pek bir şey bulunmadığından, ekonomimizin mevcut kırılganlığı da dikkate alınarak öncelik krizin ülkemize olabilecek yansımalarının asgari düzeyde tutulmasına, diğer ifadeyle krizin ülkemiz açısından gündeme getireceği sıkıntıların yönetilmesine verilmelidir. Günümüzdeki durum iktidarın değil ülkemizin sorunudur. Bu sorunun aşılması ise ulusal çıkarlarımızın gereği atılması gerekecek adımların istişare ve ortak akıl çerçevesinde belirlenmesi ile mümkün olabilecektir. Türkiye Büyük Millet Meclisinin bu konuyu ele alacak olmasını memnuniyetle karşılıyor ve kriz yatışıncaya kadar Türkiye Büyük Millet Meclisinin, tüm siyasi parti liderlerinin düzenli bir şekilde bilgilendirilmeleri ve gerekiyorsa bir araya getirilmeleri çağrısında bulunuyoruz. Bu krizden hem ülkemiz hem de bölgemiz için çıkarılacak çok ders vardır. Bunların analizini zamanı geldiğinde yapmak ve bu tür durumların tekrarını önlemek üzere yapılabilecekleri belirlemek de bir ulusal öncelik olmak durumundadır” denildi.
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