İYİ Parti'den yeni '14 Mayıs' videosu: Türkiye tarih yazacak

Yayınlanma: 20.04.2023 - 17:40

Güncelleme: 20.04.2023 - 17:56

Cumhurbaşkanlığı ve 28. Dönem Milletvekili Seçimi'ne 24 gün kala, İYİ Parti'den yeni bir video daha geldi.

"GÜÇLÜ TÜRKİYE KONUŞULACAK"

İYİ Parti'nin son videosu, "14 Mayıs’tan sonra; gelecek nesillerine enkaz bırakan değil, gençleriyle başaran #GüçlüTürkiye konuşulacak! Çünkü 14 Mayıs’ta Türkiye tarih yazacak!" notuyla yayımlandı.

Parti'nin sosyal medya hesabından yayımlanan videoda, İYİ Parti Ekonomi Politikaları Başkanı Bilge Yılmaz da yer aldı.