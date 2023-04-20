İYİ Parti'den yeni '14 Mayıs' videosu: Türkiye tarih yazacak

Seçim kampanyasını “Türkiye Tarih Yazacak” sloganıyla duyuran İYİ Parti, yeni seçim videosunu sosyal medya hesaplarından yayımladı. Video, "14 Mayıs’tan sonra; gelecek nesillerine enkaz bırakan değil, gençleriyle başaran #GüçlüTürkiye konuşulacak!" notuyla paylaşıldı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 20.04.2023 - 17:40
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Cumhurbaşkanlığı ve 28. Dönem Milletvekili Seçimi'ne 24 gün kala, İYİ Parti'den yeni bir video daha geldi.

"GÜÇLÜ TÜRKİYE KONUŞULACAK"

İYİ Parti'nin son videosu, "14 Mayıs’tan sonra; gelecek nesillerine enkaz bırakan değil, gençleriyle başaran #GüçlüTürkiye konuşulacak! Çünkü 14 Mayıs’ta Türkiye tarih yazacak!" notuyla yayımlandı.

Parti'nin sosyal medya hesabından yayımlanan videoda, İYİ Parti Ekonomi Politikaları Başkanı Bilge Yılmaz da yer aldı.


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