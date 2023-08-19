İYİ Partili Akalın 'üçüncü yol' çağrısı yapmıştı: Prangadan bir an önce kurtulmalıyız
İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Tolga Akalın, MHP lideri Bahçeli'ye 'üçüncü yol açma' çağrısında bulundu. Akalın’ın “üçüncü yol” çağrısı, parti kulislerini hareketlendirdi. Partinin Anadolu örgütleri, İYİ Parti’nin AKP ve CHP’den ayrı yeni bir milliyetçi cephede yer almasıyla söz konusu partilerin prangalarından kurtulabileceğini savunuyor.
İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Tolga Akalın, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin “ittifak” çağrısına “Türk milliyetçilerinin iktidarı, ancak yeni bir ‘Türk çağını’ başlatacağımız, üçüncü yolu açmaktan geçmektedir. İnanıyorum ki bu çağrı milletimizin ekseriyetinde de büyük karşılık bulacaktır” sözleriyle karşılık verdi.
Akalın’ın “üçüncü yol” çağrısı, parti kulislerini hareketlendirdi. Cumhuriyet’in ulaştığı Anadolu örgütlerindeki bazı partililer, Anadolu’nun milliyetçi bir bloğa ihtiyacı olduğunu ifade ediyor. MHP’nin AKP, İYİ Parti’nin de CHP prangasında siyaset yaptığını belirten partililer, iki milliyetçi-ülkücü ideolojiye sahip partinin de bu prangalardan kurtulup üçüncü yolu açmasını Türk siyaseti için olumlu buluyor. İYİ Parti’nin yeni “milliyetçi cephede” yer almasıyla prangalarından kurtulup “hür ve kurumsal” bir yapı hâline geleceği kaydediliyor.
Öte yandan Bahçeli ile İYİ Parti arasındaki “ittifak” çağrılarının siyasi kavgalardan bıkan seçmeni olumlu etkilediği öne sürülüyor.
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