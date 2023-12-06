İYİ Partili Ali Kıdık isyan etti: İşte bu durumdayız

İYİ Partili Kıdık “İşte bu durumdayız” diyerek, partisine yönelik eleştirilerde bulunan bir paylaşım yaptı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 06.12.2023 - 09:49
İYİ Partili Ali Kıdık isyan etti: İşte bu durumdayız
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İYİ Partili Ali Kıdık, sosyal medya hesabından, partisinin yerel seçime ‘müstakil’ girme kararını almasının ardından bir paylaşım yaptı.

Daha önceki gönderilerinde "Doğru tespitin yanında olmak demokrasinin bir gereğidir. Her ne kadar GİK kararı “Hür ve Müstakil” olarak çıkmış olsa bile teşkilatlarımızın sesi önem arz etmektedir" ifadelerine yer veren Kıdık, şunları yazdı: 

“Ben, ağaçtan yaprak düşmesin derdindeyim ama her geçen gün büyüyen bir “Küçük olsun benim olsun kavgası” Örnek vermek gerekirse; iki kez Giresun milletvekili adayı olan ve ikisinde de sıfır çeken Ünzile Yüksel önlenemez hırsıyla koskoca bir şehir ile pinpon topu gibi oynuyor. Kurucu il başkanı olduğu Giresun’da kendinden sonra gelen il başkanlarının burnundan tuzlu suyu getirerek adeta şehri zehir etti. Kendisine biat etmek istemeyen il başkanlarını görevden aldırmak için Genel Başkanımızı türlü türlü yalanlarla etkiledi. Dün Abdülkadir Eroğlu bugün İsmail Bektaşoğlu. Ve kötünün gücü İsmail Bektaşoğlu’nu yedi. 2018 seçimlerinde Orhan Erzurum seçilmesin diye teşkilatlara adım attırmayan Ünzile Yüksel, bugün Orhan Erzurum’un şoförünü Giresun İl Başkanı yaptıracak. İşte bu durumdayız”


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