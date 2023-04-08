İYİ Partili Aytun Çıray, milletvekili adaylığından çekildi

İYİ Parti İzmir Milletvekili Aytun Çıray, milletvekili adaylığından çekildiğini açıkladı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 08 Nisan 2023 - 22:37
İYİ Partili Aytun Çıray, milletvekili adaylığından çekildi
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Listelerin teslim edilmesine saatler kala İYİ Parti İzmir Milletvekili Aytun Çıray 14 Mayıs seçimleri için milletvekilliği adaylığından çekildiğini duyurdu. 

Twitter hesabından açıklama yapan Çıray, şu ifadeleri kullandı: 

"14 mayıs sonrası Türkiye'ye farklı zeminde katkıda bulunmak umuduyla İYİ Parti milletvekili adaylıgımdan feragat ediyorum. İzmir'de saygıdeğer Kemal Kılıçdaroğlu'nun cumhurbaşkanı olması ve kriz sonrası baraj altına düşen oylarımızı yükseltmek için çok çalışacağım. Yaşasın Atatürk!"


Aytun Çıray İyi Parti aday

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