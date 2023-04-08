İYİ Partili Aytun Çıray, milletvekili adaylığından çekildi
İYİ Parti İzmir Milletvekili Aytun Çıray, milletvekili adaylığından çekildiğini açıkladı.
Listelerin teslim edilmesine saatler kala İYİ Parti İzmir Milletvekili Aytun Çıray 14 Mayıs seçimleri için milletvekilliği adaylığından çekildiğini duyurdu.
Twitter hesabından açıklama yapan Çıray, şu ifadeleri kullandı:
"14 mayıs sonrası Türkiye'ye farklı zeminde katkıda bulunmak umuduyla İYİ Parti milletvekili adaylıgımdan feragat ediyorum. İzmir'de saygıdeğer Kemal Kılıçdaroğlu'nun cumhurbaşkanı olması ve kriz sonrası baraj altına düşen oylarımızı yükseltmek için çok çalışacağım. Yaşasın Atatürk!"
14 mayıs sonrası Türkiye'ye farklı zeminde katkıda bulunmak umuduyla @iyiparti milletvekili adaylıgımdan feragat ediyorum.— Aytun Çıray (@TCAytunCiray) April 8, 2023
İzmir'de Saygıdeğer @kilicdarogluk'nun cumhurbaşkanı olması..
Ve kriz sonrası baraj altına düşen oylarımızı yükseltmek için çok çalışacağım.
Yaşasın Atatürk!
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