İYİ Partili Aytun Çıray, milletvekili adaylığından çekildi

Yayınlanma: 08 Nisan 2023 - 22:37

Güncelleme: 08 Nisan 2023 - 22:48

Listelerin teslim edilmesine saatler kala İYİ Parti İzmir Milletvekili Aytun Çıray 14 Mayıs seçimleri için milletvekilliği adaylığından çekildiğini duyurdu.

Twitter hesabından açıklama yapan Çıray, şu ifadeleri kullandı:

"14 mayıs sonrası Türkiye'ye farklı zeminde katkıda bulunmak umuduyla İYİ Parti milletvekili adaylıgımdan feragat ediyorum. İzmir'de saygıdeğer Kemal Kılıçdaroğlu'nun cumhurbaşkanı olması ve kriz sonrası baraj altına düşen oylarımızı yükseltmek için çok çalışacağım. Yaşasın Atatürk!"