İYİ Partili Ayyüce Türkeş, Atatürk dönemini hedef aldı!

Yayınlanma: 03.05.2024 - 09:22

Güncelleme: 03.05.2024 - 09:22

MHP’nin kurucusu Alparslan Türkeş’in kızı İYİ Parti Adana Milletvekili Ayyüce Türkeş Taş, sosyal medya hesabından “3 Mayıs Türkçüler Bayramı” paylaşımı yaptı.

Ayyüce Türkeş, söz konusu paylaşımında “Tek parti diktatörlüğüne karşı demokrasiyi savunmak amacı ile yola çıkan zamanın Türk aydınlarının,Türkiye Cumhuriyeti Kanunları’nda Turancılık diye bir suç olmadığı halde, böyle bir suç icat ederek, ağır cezaya çarptırılmalarına verilen tepkinin yıl dönümü olan 3 Mayıs Türkçüler Bayramı kutlu olsun” ifadelerini kullandı.

TEPKİ TOPLADI

Türkeş’in “Tek parti diktatörlüğü” ifadelerini kullanması büyük tepki topladı.