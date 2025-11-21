İYİ Partili Ayyüce Türkeş Taş'tan Ülkü Ocakları Genel Başkanı'na: 'Sizi bir Türkeş olarak son kez uyarıyorum...'

MHP’nin kurucu lideri Alparslan Türkeş’in kızı ve İYİ Parti Adana Milletvekili Ayyüce Türkeş, "Terörsüz Türkiye" adı altında başlatılan süreçle ilgili olarak Ülkü Ocakları Genel Başkanı Ahmet Yiğit Yıldırım'a çok sert sözlerle tepki gösterdi.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin danışmanı Yıldıray Çiçek, konuyla ilgili TürkGün gazetesinde dün kaleme aldığı köşe yazısında Alparslan Türkeş'i de anarak şu ifadeleri kullanmıştı:

"Güncel İmralı tartışmalarına cevap niteliğinde, yıllar önce—tam 12 yıl önce—çözüm süreci döneminde yazdığım şu cümleyi tekrar hatırlatmak istiyorum: 'Başbuğ Alparslan Türkeş bugün dirilip gelse ve Liderimiz Devlet Bahçeli ile birlikte İmralı’ya gidip kapalı kapılar ardında teröristbaşı Öcalan ile görüşse, zerre şüphe duymam. Onlar hangi adımı atarsa atsın, tek düşünceleri Türk milletinin çıkarları olur.' Ona duyulan güven duygusu böyle bir şeydir. Onun siyasi menfaat hesabı, gizli ajandası olmaz."

Ülkü Ocakları Genel Başkanı Ahmet Yiğit Yıldırım, Çiçek'in yazısının sözkonusu kısmını alıntılayarak sosyal medya hesabından paylaştı.

"İHANET SÜRECİNİ TÜRKEŞ'İ DAHİL EDEREK AKLAYAMAZSINIZ"

İYİ Parti Adana Milletvekili Ayyüce Türkeş ise Yıldırım'ın bu paylaşımı üzerine X hesabından şu ifadeleri kullandı:

"Başbuğ Alparslan Türkeş’in yaptıkları ortadadır ve yapacaklarının da teminatıdır.

Kendisi ebedi aleme göçmüş ve bu dünyada Türk Dünyası’nın gönlünde dünya var oldukça yaşayacaktır.

Vefat etmiş olan insan adına konuşmak hatta ve hatta onun adına hüküm cümleleri kurmak herşeyden önce kul hakkına girmektir..

Sizi bir TÜRKEŞ olarak son kez uyarıyorum..

İçinde olduğunuz bu ihanet sürecini Babam Başbuğ Alparslan TÜRKEŞ’i dahil ederek aklamaya çalışamazsınız.. TÜRKEŞ ve O’nun emanetleri sizin çamaşır suyunuz değildir..

Buarada hatırlatayım;

TÜRKEŞ yaşasaydı APO’yu asacağını belki 100 kez söylemiştir.

TÜRKEŞ nerede sizin bilge lideriniz nerede!!!"