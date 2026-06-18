İYİ Partili Ayyüce Türkeş'ten AP'nin Türkiye raporuna tepki

İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Ayyüce Türkeş, Avrupa Parlamentosu'nun Türkiye raporuna tepki gösterdi.

Türkeş, "Avrupa Birliği üyesi ülkelerde, AB tarafından terör örgütü olarak tanınan PKK terör örgütüne; insan kaynağı desteği de dahil olmak üzere siyasal, finansal ve lojistik kaynak sağlayan binlerce oluşuma müdahale edilmezken, böylesine önyargılı yaklaşımlar sergilenmesi, Türk milleti nezdinde haklı olarak AP’nin marjinal gruplara boyun eğerek Türk diasporasını hedef göstermesi şeklinde algılanmıştır. Bu raporun bu haliyle kabul edilmesini şiddetle kınıyorum" dedi.

İYİ Parti Türk Dünyası ve Yurt Dışı Teşkilatlanmadan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Ayyüce Türkeş Taş, Avrupa Parlamentosu'nun Türkiye raporuna ilişkin sosyal medya hesabından şu açıklamada bulundu:

"AP Dış İlişkiler Komisyonu’nun yayımladığı raporda, yurt dışında yaşayan Türkleri hedef göstermesi kesinlikle kabul edilemez. Ülkü Ocakları, Başbuğ Alparslan Türkeş tarafından, Türk Milleti’ne mensubiyet bilincine sahip, milli ve ahlaki değerlerle donanmış, ilim ve imanı sentezleyen şuurlu bir gençlik yetiştirmek amacı ile kurulmuştur. Avrupa Birliği, AP raporunda 'ırkçı' ve 'extremist' ifadeleriyle bahsettiği bu kurumu hedef alırken; onun bağrından çıkmış, yetişmiş ve bugün Nobel ödüllü bilim insanlarından iş insanlarına, siyasetçilerden akademisyenlere kadar uzanan milyonlarca kişiyi de hedef aldığının ve incittiğinin farkına varmalıdır."

"RAPORUN BU HALİYLE KABUL EDİLMESİNİ ŞİDDETLE KINIYORUM"

"Avrupa Birliği üyesi ülkelerde, AB tarafından terör örgütü olarak tanınan ve bir NATO üyesi olan Türkiye’nin silahlı kuvvetlerine karşı silahlı saldırılarda bulunan PKK terör örgütüne; insan kaynağı desteği de dahil olmak üzere siyasal, finansal ve lojistik kaynak sağlayan binlerce oluşuma müdahale edilmezken, böylesine önyargılı yaklaşımlar sergilenmesi, Türk milleti nezdinde haklı olarak AP’nin marjinal gruplara boyun eğerek Türk diasporasını hedef göstermesi şeklinde algılanmıştır. Bu raporun bu haliyle kabul edilmesini şiddetle kınıyorum."