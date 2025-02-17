İYİ Partili başkan açıkladı: AKP'li vekilin kaza yaptığı araç İl Özel İdaresininmiş

Yayınlanma: 17.02.2025 - 20:45

Güncelleme: 17.02.2025 - 20:45

Afyonkarahisar'ın Sinanpaşa ilçesinde otomobil ile hafif ticari aracın çarpıştığı kazada, aralarında AKP Afyonkarahisar Milletvekili İbrahim Yurdunuseven ile AKP İl Başkanı Turgay Şahin'in de bulunduğu 6 kişi yaralanmış, yaralıların 5'inin taburcu edildiği, tedavisi devam eden Yurdunuseven'in ise hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenilmişti.

Kazaya ilişkin yerel basına konuşan İYİ Parti Afyonkarahisar İl Başkanı Muhammet Mısırlıoğlu, kaza yapılan aracın İl Özel İdaresi'ne ait olduğunu ifade etti.

"Devletin malını babasının malı gibi kullananlara bir çift sözüm var" Mısırlıoğlu, şu ifadeleri kullandı:

"AK Parti’nin devleti sömürme konusunda hiç kimseden çekinmediği ortada. Geçtiğimiz günlerde kaza yaptıkları aracın da İl Özel İdaresi'ne ait olduğu ortaya çıktı. Hatta İl Başkanının ilçe ziyaretlerinde ve siyasi seyahatlerinde genellikle bu aracı kullandığı, tabiri caizse kendine devletin malını tahsis ettiği söyleniyor. Her fırsatta adaletten bahsedenler kul hakkı yemekten hiç çekinmiyor. Umarız ki bu kaza gerçek anlamda maneviyatlarını güçlendirir de dinimizi sözde değil özde yaşamaya başlarlar."