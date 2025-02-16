AKP Milletvekili İbrahim Yurdunuseven'in yaralandığı kazanın görüntüleri ortaya çıktı

AKP Afyonkarahisar Milletvekili İbrahim Yurdunuseven'in içerisinde bulunduğu minibüsün karıştığı trafik kazası bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Hastane'de tedavisi devam eden Yudunuseven'in kaburgasında kırıklar olduğu ve yaklaşık 3 hafta tedavi göreceği öğrenildi.

AKP Milletvekili İbrahim Yurdunuseven'in yaralandığı kazanın görüntüleri ortaya çıktı
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İHA
Yayınlanma: 16.02.2025 - 20:08

Afyonkarahisar'ın Sinanpaşa ilçesinde otomobil ile hafif ticari aracın çarpıştığı kazada, aralarında AKP Afyonkarahisar Milletvekili İbrahim Yurdunuseven ile AKP İl Başkanı Turgay Şahin'in de bulunduğu 6 kişi yaralanırken, yaralıların 5'inin taburcu edildiği, tedavisi devam eden Yurdunuseven'in ise hayati tehlikesinin bulunmadığı bildirildi.

NE OLMUŞTU?

Afyonkarahisar-Antalya kara yolu Tınaztepe beldesi yakınlarında sürücüleri ve plakaları henüz belirlenemeyen bir otomobil ile hafif ticari araç çarpıştı. Kazada, AKP Afyonkarahisar Milletvekili Yurdunuseven, İl Başkanı Turgay Şahin ile danışmanlar Hayati Kanat, Oktay Yüksel ve ismi tespit edilemeyen araç şoförü ile diğer araç sürücüsü yaralandı.

Yaralılar kaza sonrası çevredekilerin haber vermesi ile bölgeye gelen ambulanslarla hastanelere kaldırıldı. Yaralılardan Başkan Şahin, Kanat, Yüksel ve bir kişi daha taburcu edildi. Yaralanan Milletvekili Yurdunuseven'in kaburgasında kırıklar olduğu öğrenilirken hastanedeki tedavisinin devam ettiği bildirildi.

GÖRÜNTÜLER ORTAYA ÇIKTI

Yaşanan kazanın ortaya çıkan güvenlik kamerası görüntüleri ise yaşanan kazanın dehşetini gözler önüne serdi.

Görüntülerde yola kontrolsüz şekilde çıktığı öne sürülen hafif ticari araca Yurdunuseven'in de içerisinde bulunduğu minibüsün çarpması ve daha sonra iki aracın savrulması yer alıyor.


Etiketler: #AKP #kaza #afyonkarahisar

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