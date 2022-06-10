İYİ Parti’li Bedri Yaşar: 'Boru hatlarını özelleştirmeyi aklınızdan bile geçirmeyin!'

10 Haziran 2022 Cuma, 13:34

İYİ Parti Samsun Milletvekili ve KİT Komisyonu üyesi Bedri Yaşar, Boru Hatları İle Petrol Taşıma Anonim Şirketi (BOTAŞ) ile kurumu ile ilgili yaptığı değerlendirmede, BOTAŞ’ın stratejik öneme sahip olduğunu; boru hatlarının asla özelleştirilmemesi gerektiğini, doğalgazda dışa bağımlılığımızın azaltılması gerekliliğini vurguladı.

Doğalgazda Türkiye'nin 2020 yılı sonu itibariyle %99,1 oranında dışa bağımlı olduğuna işaret eden Bedri Yaşar; doğalgazın %42’sinin Rusya’dan; %17’sinin İran’dan; %16’sının Azerbaycan’dan; %11’inin Cezayir’den geldiğini belirtti.

Özellikle Rusya’dan temin edilen gaz miktarının yüksek olduğunu belirten Bedri Yaşar; mevcutta yaşanan Rusya- Ukrayna savaşı ve Rusya’nın içinde bulunduğu durum nedeniyle Rusya ile ilerde gaz temini konusunda sorun yaşanabileceğine dikkat çekti.

GAZ ALIM FİYATI SIR GİBİ SAKLANIYOR

BOTAŞ’ın Avrupa ülkelerinden aldığı gazın fiyatına değinen Bedri Yaşar, konuya ilişkin şu değerlendirmede bulundu:

“BOTAŞ Avrupa ülkelerinden daha ucuz fiyata gaz aldığını söylemektedir. Ancak kuruma gazın alım fiyatı sorulduğunda ise, ticari sır olduğu ve açıklanamayacağı yanıtı alınmaktadır. Biz hangi fiyattan alındığını bilmiyoruz; dolayısıyla satış fiyatının ucuz olup olmadığını da bilmiyoruz. Aldığınız gaz dolara endeksli ve en azından bize alım satım arasında kaç kat fark var onu söyleyin. Bunu sübvanse edebilmek için Hazineden döviz alıyorsunuz. Bunu ne karşılığında alıyorsunuz? Hazine ve Maliye Bakanlığı aralık ayına ilişkin merkezi yönetim bütçe gerçekleşmelerini yayımlamıştır. Buna göre 2021 yılı aralık ayında bütçeden Kamu İktisadi Teşebbüsleri'ne (KİT) borç verme kalemi altında 55 milyar lira transfer edilmiş ve En yüksek payı ise 40 milyar lira ile BOTAŞ almıştır. BOTAŞ'a 2021 yılında toplam hazine transferi ise 50,3 milyar lira olmuştur. BOTAŞ önemli bir regülatör görevi üstenmektedir ancak; taşıma su ile değirmen dönmez. Üstelik boru hatlarını özelleştirmesi söylemleri bulunmaktadır. Bunu aklınızdan bile geçirmeyin. Doların her gün arttığı bir süreçte; bir an evvel acil eylem planı oluşturulmalı ve enerji sektöründe oluşacak krizin önüne geçilmelidir.”

'HAZIRIZ' DİYORSUNUZ, SÜREKLİ ZA"AR EDİYORSUNUZ

BOTAŞ eli ile desteklenen abone sayısını soran Bedri Yaşar; “Ülkemizde çalışanların yaklaşık %40’nın asgari ücretle yaşamaya çalışmaktadır. Bu durum onları dolar karşısında maaşlarını un ufak etmektedir. Ülkemizde devlet desteği elbette ki önemlidir. BOTAŞ; kurdan kaynaklı doğalgaz fiyat artışlarının tamamını halka yüklememek adına kur artışlarının belli kısmını üstlenmektedir. BOTAŞ olarak geleceğe hazırız diyorsunuz ancak sürekli zarar ediyorsunuz. Bu kuruluşun gerekli tedbirleri önceden alması; özellikle Türkiye’nin tüketimini karşılayacak düzeyde depolama kapasitesine sahip olmalıdır. Şu an depolama tesisi yeterli değildir. İleride doğalgaz sıkıntısı yaşamamak için depolama tesislerinin sayısının artırılması gerekir” dedi.

"YERLİ ÜRETİM TEŞVİK EDİLMELİ"

Doğalgaz hatları için önem arz eden pompaların, kompresör istasyonlarının ve vanaların Türkiye’de üretilmesi için teşvik edilmesi gerektiğini söyleyen Bedri Yaşar; bu tür ekipmanların Samsun'daki Sanayi Bölgesi başta olmak üzere; pek çok OSB’de yapılabileceğini belirtti. Bedri Yaşar; yerel üreticilerin desteklenmesi ile istihdamın da artacağını vurguladı.