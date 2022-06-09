Son Dakika: İYİ Partili İbrahim Halil Oral, Parti Grup Disiplin Kuruluna sevk edildi

İYİ Parti Ankara Milletvekili İbrahim Halil Oral, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile ilgili açıklamaları nedeniyle TBMM Parti Grup Disiplin Kuruluna sevk edildi.

AA
09 Haziran 2022 Perşembe, 14:43
Son Dakika: İYİ Partili İbrahim Halil Oral, Parti Grup Disiplin Kuruluna sevk edildi
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İYİ Parti TBMM Grup Başkanlığından yapılan açıklamada, Oral'ın bir sosyal medya kanalında yaptığı vatandaşların inançları ve değerlerine ilişkin açıklamaları sebebiyle parti tüzüğü ve TBMM Grup İç Yönetmeliği uyarınca Parti Grup Disiplin Kuruluna sevk edilmesine oy birliğiyle karar verildiği bildirildi.

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