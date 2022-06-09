Son Dakika: İYİ Partili İbrahim Halil Oral, Parti Grup Disiplin Kuruluna sevk edildi

09 Haziran 2022 Perşembe, 14:43

İYİ Parti TBMM Grup Başkanlığından yapılan açıklamada, Oral'ın bir sosyal medya kanalında yaptığı vatandaşların inançları ve değerlerine ilişkin açıklamaları sebebiyle parti tüzüğü ve TBMM Grup İç Yönetmeliği uyarınca Parti Grup Disiplin Kuruluna sevk edilmesine oy birliğiyle karar verildiği bildirildi.

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